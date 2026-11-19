Nel 2014, fu picchiata e subì abusi sessuali mentre correva a Milano. È tornata a correre. Ancora oggi, prima di uscire, si copre i capelli

Scrive da sempre, raccogli emozioni e le trasforma in storie. Ha collaborato con ogni tipo di giornale. Ha fatto l'inviata per tutte le reti nazionali. È la giornalista che sussurra alle pasticcerie e alla primavera.

ANSA Ivana Di Martino

Ivana Di Martino aveva appena finito una serie di ripetute quando si è fermata a bere a una fontana. Era l’ottobre del 2014 e si stava allenando lungo il Naviglio Grande, a Milano. In una intervista rilasciata ieri, 18 novembre, l’ultrarunner ha raccontato che le si sono avvicinati quattro o cinque giovani ubriachi. L’hanno circondata, picchiata e ferita con pezzi di vetro. «E purtroppo ho anche subito abusi sessuali», ha detto.

L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, intorno all’una, nel parco dell’ex Area Pozzi. Una volta riuscita a liberarsi, Ivana ha trovato aiuto in due persone che correvano lungo lo stesso percorso. L’hanno accompagnata alla Canottieri Milano, il centro sportivo verso cui si stava dirigendo prima di fermarsi alla fontana. Sono seguiti il ricovero per le ferite e una visita alla Mangiagalli. Nell’intervista di ieri Di Martino ha ricordato quanto sia stato traumatico anche il periodo successivo, tra i tentativi di riconoscimento e gli esami del Dna. Secondo il suo racconto, gli aggressori non sono mai stati arrestati.

Di Martino ha cominciato a correre a undici anni, seguendo l’esempio del fratello. Oggi ne ha 56. La corsa era già il suo modo di sostenere progetti per gli altri. Prima dell’aggressione aveva attraversato l’Italia partendo da Lampedusa, con un percorso che passava per i centri di accoglienza dei minori migranti. Nel maggio del 2015 ha percorso 700 chilometri da Ventimiglia a Muggia con la Rexist Run, a sostegno di Dynamo Camp, che offre programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche. L’anno dopo ha corso da Milano a Bruxelles, oltre 900 chilometri, per un’iniziativa a favore del Banco Alimentare.

Oggi Di Martino è tra le testimonial di ChangeToRun, un progetto per la sicurezza delle donne che si allenano all’aperto. L’indagine condotta da Nielsen per ChangeTheGame e Fondazione Salomon, i cui risultati sono stati anticipati ieri e saranno presentati venerdì 20 novembre a Milano, ha rilevato che il 68 per cento delle runner intervistate ha subito almeno una molestia durante la corsa. Tra le partecipanti dai 18 ai 24 anni la quota sale all’86 per cento. In un incontro pubblico a maggio, Ivana ha raccontato che ancora oggi si copre i capelli quando esce a correre. Ha spiegato che a volte basta una battuta, o un’auto che rallenta, perché torni il timore che qualcuno possa farle del male.

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Continuo a pensare a quei capelli. A quel gesto che dura pochi secondi e che Ivana fa ancora, prima di uscire. A chi la incrocia per strada può sembrare una scelta qualunque, come mettersi una felpa perché l’aria si è fatta fredda. Da quando l’ho letto, mi chiedo quante volte in una giornata facciamo qualcosa di simile senza neanche accorgercene. Cambiamo marciapiede. Togliamo una cuffietta. Decidiamo che il parco, a quest’ora, forse è meglio evitarlo.

«Chiamami quando arrivi», mi diceva mia madre. Adesso lo dico a mia figlia. E quando me lo dice un’amica, appena ci salutiamo, so benissimo che cosa intende. So anche che, se tarda a scrivermi, torno a guardare il telefono e comincio a fare i conti con i minuti. È affetto, certo. E dentro quell’affetto abbiamo imparato a far stare una paura che ci portiamo dietro da così tanto tempo che ormai sappiamo perfino scherzarci sopra.

Sono contenta che Ivana sia tornata a correre. Mi sarebbe piaciuto chiederle del primo giorno in cui ha rimesso le scarpe. Che strada ha fatto? Era sola? A un certo punto si è accorta di stare pensando di nuovo al fiato, alle gambe, alla fatica che le piaceva? Mi interessa anche la donna che, dopo un’aggressione, quelle scarpe le lascia nell’ingresso. Quella che si iscrive in palestra perché lì si sente più tranquilla, o che aspetta la domenica per andare a correre con un’amica. Anche a lei quella strada appartiene. Anche se da mesi ci passa soltanto in macchina.

Ogni volta che parliamo di sicurezza, a noi donne viene in mente qualcosa che potremmo fare in più. Mandare la posizione, scegliere un giro più corto, rientrare prima. Io vorrei che imparassimo a fare un’altra domanda, a chi progetta e amministra le nostre città. Quante persone avete in mente quando decidete come illuminare un parco, dove far passare una ciclabile, come tenere aperto e frequentato un percorso? Pensate anche alle ragazze che finiscono di lavorare alle sette e hanno ancora voglia di andare a correre? Perché a me piacerebbe che potessero uscire di casa e pensare soltanto a quanti chilometri hanno voglia di fare.