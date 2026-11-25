Carlo Conti e Fiorella Mannoia conducono Una nessuna centomila, che torna in Rai dopo l'incursione a Mediaset e la conduzione di Amadeus

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IPA Fiorella Mannoia

Stasera, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Rai 1 torna all’Arena di Verona con Una Nessuna Centomila, il concerto contro la violenza sulle donne registrato il 21 settembre davanti a un anfiteatro pieno fino all’ultimo gradino. Si parte alle 21.30, e chi preferisce la radio può seguirlo in simulcast su Rai Radio2 con Martina Martorano. Ad aspettarci ci sono diciotto voci amatissime e qualche coppia inedita ma affiatatissima che ha fatto già parlare di sé.

Una Nessuna Centomila 2026 su Rai 1: ospiti e conduttori

Al centro del palco, come sempre, c’è Fiorella Mannoia, anima del progetto fin dal primo giorno. Al suo fianco quest’anno arriva Carlo Conti, che raccoglie il testimone da Amadeus.

Il cast degli ospiti somiglia alla playlist dei nostri ultimi vent’anni: Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta e Michele Bravi. Tra un brano e l’altro, Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino prestano la voce a monologhi sulle storie delle donne e sulla responsabilità degli uomini.

Il cammino è stato lungo. Centomila persone a Campovolo nel 2022, quasi a dare corpo al nome; due serate gremite a Verona nel 2024; il primo approdo al Sud, in Piazza del Plebiscito a Napoli, nel 2025.

La scaletta di Una Nessuna Centomila: canzoni e duetti della serata

La magia, qui, sta negli incontri. Ligabue porta Nessuno è di qualcuno, l’inedito dedicato a questo tema, svelato a sorpresa a maggio, con i diritti devoluti alla Fondazione. Giuliano Sangiorgi ritrova Malika Ayane su Come foglie, la canzone che lui stesso le regalò nel 2009, mentre Paola Turci ed Ermal Meta rendono omaggio a Mia Martini; Gaia e Levante, invece, si prendono I maschi di Gianna Nannini.

Nella scaletta annunciata, che il montaggio tv potrebbe rimescolare, Fiorella Mannoia canta Combattente e Mariposa, poi duetta con Arisa su Quello che le donne non dicono, con Luca Carboni su Farfallina e con Angelina Mango su La casa in riva al mare. Angelina ritrova Ligabue in Le donne lo sanno; Laura Pausini sceglie Io sì (Seen) con Alessandra Amoroso e Le cose che vivi con Emma.

Tommaso Paradiso porta Non avere paura con Annalisa e Mare mare con Luca Carboni. Arisa interpreta da sola Canta ancora e con Sangiorgi La notte; Malika Ayane e Michele Bravi cantano Il diario degli errori. Noemi divide Briciole con Serena Brancale e Ti scatterò una foto con Alessandra Amoroso, che duetta anche con Gaia su Bossa nostra e con Brancale su Serenata. Paola Turci, oltre a E non finisce mica il cielo con Ermal Meta, raggiunge Levante su Gesù Cristo sono io, ed Emma e Annalisa si ritrovano su Femme fatale.

Dietro ogni nota c’è la Fondazione Una Nessuna Centomila, voluta da Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino: la prima in Italia nata per fermare la violenza sulle donne e stare accanto a chi la subisce, anche con percorsi sul rispetto nelle scuole. Stasera la musica fa la sua parte.