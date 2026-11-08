acasadi Gianna Nannini, la Certosa di Belriguardo in Toscana dove coltiva la passione di famiglia

La Certosa di Belriguardo racconta una storia fatta di tradizioni, architettura toscana e amore per il vino, con la quale la cantante ha un legame profondo

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IPA Gianna Nannini

Gianna Nannini è da sempre uno dei volti più riconoscibili della musica italiana, ma dietro la sua anima rock c’è anche un rapporto speciale con la Toscana, la terra in cui è nata e alla quale continua a essere profondamente legata. A raccontare questo lato più intimo della cantante è la Certosa di Belriguardo, una proprietà storica immersa nella campagna senese, dove la bellezza del paesaggio incontra una delle grandi passioni della famiglia Nannini: il vino.

La Certosa di Belriguardo, il rifugio toscano legato a Gianna Nannini

A pochi chilometri da Siena, tra vigneti, uliveti e dolci colline, la Certosa di Belriguardo conserva il fascino delle antiche dimore toscane. La sua storia affonda le radici in un passato lontano, quando questi luoghi erano legati alla vita religiosa e al lavoro della terra. Oggi la tenuta mantiene un’identità fortemente connessa al territorio e alla tradizione vitivinicola.

Per Gianna Nannini, nata a Siena nel 1954, questo angolo di Toscana ha un valore che va oltre la bellezza della proprietà. È un richiamo alle origini, alla storia della sua famiglia e a quel paesaggio che ha accompagnato la sua infanzia, prima che la musica la portasse sui palcoscenici internazionali. Lontano dall’immagine ribelle che l’ha resa celebre, la Certosa racconta una dimensione diversa della cantante, fatta di radici e consuetudini tramandate nel tempo. Il fascino della dimora risiede proprio nel rapporto con la campagna circostante, dove l’architettura storica dialoga con i filari delle vigne e con i colori mutevoli delle stagioni.

La passione per il vino della famiglia Nannini

Il legame tra la famiglia Nannini e il mondo del vino è una storia che attraversa più generazioni. La tenuta di Belriguardo è associata all’attività vitivinicola della famiglia e a una tradizione che trova nella campagna senese il proprio ambiente naturale.

Il vino, in questo contesto, è molto più di un prodotto agricolo: è parte dell’identità familiare, un patrimonio di conoscenze e abitudini che racconta un rapporto antico con la terra. Una passione che convive con il percorso artistico di Gianna Nannini, da sempre capace di mantenere un legame con Siena anche nei momenti di maggiore successo internazionale.

Il fascino della dimora storica tra le colline di Siena

La Certosa di Belriguardo si inserisce in uno degli scenari più riconoscibili della campagna toscana. Le architetture in pietra, il verde delle colline e i terreni coltivati restituiscono l’atmosfera delle grandi proprietà rurali senesi, nelle quali storia e agricoltura hanno convissuto per secoli.

Il richiamo alla tradizione monastica, già presente nel nome della Certosa, contribuisce al carattere del luogo. È una bellezza discreta, che nasce dall’armonia tra gli edifici e il paesaggio, senza bisogno di elementi appariscenti. Ed è proprio questo contrasto a rendere interessante il legame con Gianna Nannini: da una parte la forza della sua musica, i concerti e una personalità che ha sempre rifiutato le convenzioni; dall’altra una Toscana legata ai ricordi, alla famiglia e alla continuità delle tradizioni.