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Getty Images Anna Possi

Il 16 novembre, a Nebbiuno, borgo di poco meno di duemila anime sulle colline che guardano il Lago Maggiore, la giornata è cominciata con il profumo familiare dell’espresso preparato da Anna Possi. Nonna Anna, come la chiamano tutti in paese, ha festeggiato 102 anni facendo esattamente ciò che fa dal 1° maggio 1958, quando aprì il locale insieme al marito, accogliendo i clienti al Bar Centrale, davanti alla sede del Comune. Trecentosessantacinque giorni l’anno, Natale compreso.

Sulla terrazza, un cartello la presenta come la barista più longeva d’Italia. Lei, con un sorriso furbetto, aggiunge che le organizzazioni dei pubblici esercizi le riconoscono il primato anche in Europa. Nel suo palmarès c’è perfino il titolo di Commendatore della Repubblica.

Anna Possi compie 102 anni, la festa al Bar Centrale di Nebbiuno

La mattina del compleanno è partita come tutte le altre. Sveglia di buon’ora, poi i ciocchi sistemati con le sue mani per scaldare la sala, perché chi entra deve trovare tepore nell’aria e nell’accoglienza. Unica eccezione alla routine: niente sbirciata ai listini di Piazza Affari, che ultimamente le regalano poche soddisfazioni. Poi su la serranda, e via.

Fin dalle prime ore il locale si è riempito come nelle grandi occasioni, con amici, clienti affezionati e curiosi arrivati da tutto il Vergante. Due amanti del pedale sono saliti in sella fin quassù dalla Lombardia per festeggiarla anche se credevano si fosse ormai concessa il meritato riposo. Sono rimasti a bocca aperta trovandola operativa tra le tazzine.

Puntuali come ogni anno, si sono presentate anche le penne nere di Nebbiuno, con un anthurium dai fiori candidi. A nome di tutti, Dino Alfieri ha ricordato che nessuna iniziativa ha fatto conoscere il Paese quanto la sua barista. Un gruppo di amiche ha scelto un anthurium rosso, altre hanno portato le paste della pasticceria. E lei, padrona di casa impeccabile, ha ricambiato preparando un espresso per ognuno.

Il segreto della longevità di Anna Possi, la barista centenaria del Lago Maggiore

Quando le chiedono come si arriva a 102 anni con tanta energia, Anna Possi parte dalla tavola: ravioli, al massimo sei, conditi oppure in brodo; trippa e coda alla vaccinara, che adora; tante verdure, lessate o in insalata. Il tutto con misura. E ride all’idea che un giorno qualche studioso verrà a cercarla per scoprire il segreto della sua salute di ferro.

Il resto lo si capisce guardandola lavorare. Gira tra i tavoli con passo leggero, prende le ordinazioni, riordina, ha una frase spiritosa per chiunque. I conti li fa ancora a mano, su un taccuino, e gli occhiali restano nel cassetto. A chi esce chiede di ripassare, anche solo per due chiacchiere. Durante la bella stagione, per i turisti diventa un ufficio informazioni in carne e ossa con itinerari a piedi, luoghi da visitare, trattorie e aneddoti sulle vicende del borgo, li conosce tutti.

Gli occhi le brillano quando si parla di famiglia. Dopo la figlia e le due nipoti, a maggio arriverà un pronipote, e lei lo aspetta con l’emozione di una prima volta.

Sul futuro ha già fissato il calendario. Le candeline sono previste ogni anno fino ai 105, poi, se il cielo le lascerà le energie, una festa ogni due anni. L’invito è esteso a tutto il paese, e conoscendo la barista centenaria di Nebbiuno, conviene segnarsi la data. Intanto, ogni mattina alle sette, il Bar Centrale riapre le sue porte. E dietro il bancone c’è sempre lei.