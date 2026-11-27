Un negozio che ha una lunga storia alle spalle, una madre e una figlia che hanno portato avanti la tradizione di un'attività che oggi ha quasi 70 anni di vita

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123RF Negozio storico

Sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, si trova un’insegna che porta il nome di una bambina. Ma i turisti che camminano per via Garibaldi, a Laveno Mombello, la legge magari di corsa, col pensiero rivolto al battello in partenza per Intra. Dietro quelle due parole, Lella Moda, vi è però una storia di famiglia che parla di coraggio, di una serie di lutti affrontati a testa alta e di clienti – tanti – che ormai si salutano come parenti. Una storia che quest’anno ha spento 68 candeline.

La storia di Lella Moda, il negozio storico nato a Cerro nel 1958

La storia di quest’attività comincia il 16 novembre 1958. A Cerro, il borgo sull’acqua dove il cinquecentesco Palazzo Perabò ospita oggi il museo del design ceramico, molte famiglie avevano qualcuno in fabbrica, perché Laveno viveva di terraglie e porcellane da un secolo. Anche Candida Roi era una delle operaie della Ceramica Verbano. Un bel giorno decide di rischiare. Lascia lo stipendio sicuro e apre un piccolo emporio dove si trova un po’ di tutto: abiti, bottoni e gomitoli, profumi, oggetti per la casa. Per quei tempi era una scelta da pioniera, perché di botteghe così, in zona, se ne contavano pochissime.

Per l’insegna Candida sceglie il diminutivo della sua bambina, Lorella. Nasce così Lella Moda, e figlia e negozio crescono praticamente fianco a fianco.

Gli anni seguenti mettono quella giovane commerciante davanti a prove durissime. Nel 1960 Candida resta vedova; qualche tempo dopo perde anche il figlio più piccolo, ancora bambino. Con il cuore a pezzi e i conti da far tornare, ogni mattina rialza la serranda. Ancora oggi, quando ripensa a quegli anni, a Lorella si inumidiscono gli occhi.

A quindici anni, l’età in cui si fantastica sul futuro, Lorella il suo lo trova lì, accanto alla madre, tra rocchetti di filo e camicette piegate con cura. Da lei impara i trucchi del mestiere e, soprattutto, il modo giusto di accogliere chi entra. Nel 1999 arriva il passaggio di consegne, e nel 2001 la bottega saluta le vie antiche di Cerro e si sposta in via Garibaldi, nel cuore di Laveno.

Attività storica in Lombardia, 68 anni di clienti diventati amici

Col tempo sono arrivati anche i riconoscimenti. Regione Lombardia ha inserito il negozio tra le attività storiche del territorio, con tanto di marchio ufficiale, e sia Candida sia Lorella sono state insignite del titolo di Maestre del Lavoro. Onori importanti, che Lorella accoglie con orgoglio e con un pensiero costante rivolto alla sua mamma.

A emozionarla davvero, in queste settimane, è stata la pioggia di auguri arrivata per l’anniversario. Molti vengono da persone che varcano quella porta da decenni e che per lei sono ormai amici di sempre. Sono loro, racconta, a darle l’energia per andare avanti, anche adesso che per i piccoli negozi di paese i tempi si sono fatti complicati.

Né a Cerro né a Laveno la serranda di Lella Moda è mai rimasta abbassata per le vacanze. Un’estate dopo l’altra, chi cercava un bottone, un regalo dell’ultimo minuto o semplicemente due chiacchiere ha sempre trovato la luce accesa.

Il futuro, per Lorella, è continuare con l’entusiasmo del primo giorno e con quel rispetto per i clienti che Candida le ha trasmesso. Ogni mattina, quando gira la chiave nella serratura, porta con sé un pezzo di sua madre. E se capitate a Laveno, entrate a salutarla: vi accoglierà come si fa con le persone di casa.