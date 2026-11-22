Olga Cuoghi era madre di otto figli e, rimasta vedova poco più che quarantenne, riuscì a costruire le basi di un impero

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Ansa Serena Rossi

Dietro le figurine Panini, diventate un simbolo dell’infanzia di intere generazioni, c’è la storia di una donna che ha saputo trasformare le difficoltà in opportunità. Si chiamava Olga Cuoghi, era madre di otto figli e, rimasta vedova poco più che quarantenne, riuscì a costruire le basi di quella che sarebbe diventata una delle imprese italiane più conosciute al mondo.

A interpretarla è Serena Rossi, protagonista della fiction di Rai1 La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, in onda da domenica 22 novembre. Una storia vera, fatta di sacrifici, intuizioni e coraggio, che riporta alla luce il ruolo di una donna rimasta a lungo lontana dai riflettori, nonostante il contributo decisivo alla nascita del celebre marchio.

Chi era Olga Cuoghi Panini

Olga Cuoghi nacque a Maranello nel 1900 e nel 1920 sposò Antonio Panini, con il quale ebbe otto figli: quattro maschi, Umberto, Franco Cosimo, Benito e Giuseppe, e quattro femmine, Veronica, Norma, Maria Luisa ed Edda.

La sua era una famiglia numerosa, cresciuta in un’Italia ancora profondamente legata al mondo contadino, dove le possibilità di emancipazione economica per una donna erano limitate. Nel 1934 Olga e il marito si trasferirono da Maranello a Modena, dove Antonio lavorava all’Accademia militare. La loro vita cambiò drasticamente nel 1941, quando l’uomo morì lasciando Olga vedova a soli 41 anni, con otto figli da crescere e una situazione economica tutt’altro che semplice.

Fu proprio allora che emerse la sua determinazione: Olga dovette trovare il modo di mantenere la famiglia in un periodo segnato dalla guerra e dalle privazioni. La svolta arrivò nel 1945, quando decise di acquistare un’edicola in corso Duomo, nel centro di Modena. Una scelta coraggiosa per una donna sola, con tante responsabilità e poche risorse, che avrebbe cambiato per sempre il destino dei Panini.

Dall’edicola di Modena alle figurine Panini: l’intuizione di Olga

L’edicola acquistata da Olga rappresentò il primo passo che avrebbe portato il cognome Panini a diventare un marchio conosciuto in tutto il mondo. La donna la gestì per circa vent’anni, fino al 1965, coinvolgendo progressivamente i figli nell’attività e avvicinandoli al mondo della distribuzione editoriale.

In quel piccolo chiosco si vendevano giornali, riviste e pubblicazioni, ma si sperimentavano anche nuove idee commerciali. Tra queste, la vendita di vecchi numeri di giornali accompagnati da piccoli omaggi e le bustine contenenti francobolli da collezionare.

Nel 1954 i figli fondarono l’Agenzia Distribuzione Giornali Fratelli Panini, mentre nel 1961 prese forma l’attività legata alle figurine dei calciatori, destinata a conquistare il mercato italiano e successivamente quello internazionale.

Olga non fu l’inventrice materiale delle celebri figurine, nate dall’iniziativa imprenditoriale dei figli, ma il suo contributo fu importantissimo: aveva creato le condizioni perché quell’impresa potesse nascere, trasmettendo ai ragazzi la familiarità con il commercio editoriale e la capacità di riconoscere nuove opportunità.

Olga Cuoghi, la madre dei Panini che ha cambiato il destino della famiglia

Olga Cuoghi morì nel 1987, quando le figurine Panini erano ormai conosciute ben oltre i confini italiani. Aveva visto i suoi figli trasformare una piccola attività commerciale in un’impresa internazionale, nata da quel mondo dell’editoria al quale li aveva avvicinati tanti anni prima.

La sua vicenda racconta anche un pezzo di storia delle donne italiane del Novecento. Donne che, soprattutto durante e dopo la Seconda guerra mondiale, si trovarono a sostenere economicamente le famiglie e ad assumere responsabilità che la società dell’epoca tendeva ad attribuire agli uomini, cresciute in un’Italia nella quale il lavoro e il sacrificio erano spesso l’unico modo per garantire ai figli una vita diversa.

È forse questo l’aspetto meno conosciuto della storia delle figurine Panini: prima dei grandi album, dei calciatori e delle bustine da collezionare, c’era una donna che aveva comprato un’edicola per mantenere i propri figli, un’intuizione che cambiò la storia della sua famiglia per sempre.

La famiglia Panini, la storia vera dietro la fiction di Rai1

La famiglia Panini – L’avventura delle figurine racconta oltre trent’anni di storia italiana, dagli anni Quaranta fino ai Mondiali di calcio del 1970 in Messico, quando le figurine Panini raggiunsero una notorietà internazionale. La serie, diretta da Letizia Lamartire, è liberamente ispirata al romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando e intreccia le vicende private della famiglia con la nascita di un’impresa destinata a entrare nell’immaginario collettivo.

Accanto a Serena Rossi, nei panni di Olga, c’è Edoardo Pesce, che interpreta il marito Antonio Panini. Simone Liberati veste invece i panni di Giuseppe Panini, uno dei figli protagonisti dell’espansione dell’attività di famiglia. “Io la definisco una roccia. E con questa sua incrollabile fiducia e tanto lavoro è riuscita ad arrivare ovunque”, ha dichiarato l’attrice parlando di ciò che l’ha conquistata del personaggio.

La fiction ricostruisce anche gli anni precedenti alla morte di Antonio, mostrando le aspirazioni della coppia e i primi tentativi di costruire un’attività indipendente. Il racconto televisivo conserva il nucleo della vicenda reale: una madre rimasta vedova durante la guerra, otto figli da crescere e un’edicola dalla quale sarebbe nata una delle più celebri storie imprenditoriali italiane.

La serie debutta su Rai1 il 22 novembre 2026 e prosegue il 29 e il 30 novembre, per un totale di sei episodi distribuiti in tre prime serate. È disponibile anche su RaiPlay e arriverà successivamente su Disney+.