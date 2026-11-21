Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Serena Rossi

Prima di diventare Mina Settembre e conquistare il pubblico con le sue interpretazioni sul piccolo e grande schermo, Serena Rossi era Carmen Catalano di Un posto al Sole. Un personaggio che ha accompagnato i suoi primi passi in televisione e che ancora oggi occupa un posto speciale nel cuore dei fan della soap di Rai 3. Anche perché è proprio lì che ha conosciuto suo marito Davide Devenuto.

Nel 2009, però, l’attrice ha deciso di interrompere quell’esperienza e trasferirsi a Roma. Una scelta che, all’epoca, poteva sembrare azzardata, ma che le ha aperto le porte a una carriera ricca di soddisfazioni.

Serena Rossi, il motivo dell’addio a Un posto al Sole

Per Serena Rossi, Un posto al Sole è stata una vera palestra di recitazione. Aveva soltanto 18 anni quando è arrivata sul set della soap napoletana, entrando nelle case degli italiani con il personaggio di Carmen Catalano. Era il 2003 e per la giovane attrice, che aveva già mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, si apriva una stagione particolarmente fortunata.

Sei anni più tardi, però, è arrivato il momento di voltare pagina. A spingerla lontano da Palazzo Palladini non sono stati contrasti con la produzione o problemi legati al personaggio: l’attrice voleva semplicemente dare una nuova direzione alla propria carriera, senza limitarsi a un ruolo che ormai conosceva alla perfezione.

Il 2009 è diventato così l’anno del grande cambiamento. A 23 anni ha lasciato la sua Napoli per stabilirsi nella Capitale, dove sperava di trovare occasioni diverse e continuare a crescere come attrice.

Una decisione che in famiglia non tutti hanno accolto con entusiasmo: il nonno, in particolare, faticava a comprendere perché rinunciare a una posizione professionale già consolidata. Serena Rossi, però, aveva altri obiettivi e ha preferito seguire le proprie ambizioni, anche a costo di affrontare qualche incertezza.

L’amore con Davide Devenuto nato sul set di Upas

A legarla alla soap di Rai 3 c’è anche una delle pagine più belle della sua vita privata. Proprio durante le riprese, infatti, ha conosciuto Davide Devenuto, l’attore che per anni ha interpretato Andrea Pergolesi.

La loro storia è cominciata nel 2008, nonostante una differenza d’età di tredici anni e lo scetticismo iniziale di chi li conosceva. Un viaggio a New York, dove lui si trovava per trascorrere del tempo con il nonno, ha contribuito ad avvicinarli ulteriormente.

Quando Serena Rossi ha deciso di cambiare città, i due hanno iniziato anche a condividere la quotidianità sotto lo stesso tetto. Da allora non si sono più lasciati.

Nel 2016 è arrivato Diego, il loro primo figlio, mentre nel giugno 2023 la coppia si è sposata a Roma con una cerimonia civile alle Terme di Caracalla, circondati soltanto dagli affetti più stretti.

Cosa fa oggi Serena Rossi, i nuovi progetti al cinema e in tv

Dopo l’uscita da Un posto al Sole, Serena Rossi ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante nello spettacolo italiano. Il pubblico l’ha apprezzata in Che Dio ci aiuti, nel film Io sono Mia, dedicato alla vita di Mia Martini, e soprattutto in Mina Settembre, uno dei titoli di punta della fiction Rai.

Tra i suoi nuovi impegni figura anche La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, dove interpreta Olga Panini, la donna che ha avuto un ruolo decisivo nella storia della celebre azienda modenese. Il 28 gennaio 2027 arriverà inoltre nelle sale con Scherzetto, film diretto da Mario Martone che la vede recitare al fianco di Toni Servillo.

Un percorso che continua a regalare soddisfazioni all’attrice napoletana, partita proprio da quella soap che, per sei anni, è stata la sua casa.