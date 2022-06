Pennetta e Schiavone, il tricolore sventola al Roland Garros. E sono ancora “Leggende”

Non solo campionesse, ma anche donne che hanno realizzato i loro sogni: sono Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, che hanno reso ancora una volta orgogliosi noi italiani con la vittoria a Roland Garros. Le due tenniste sono diventate leggende grazie alle loro performance sportive, ma oggi vi raccontiamo chi sono le due donne fuori dal campo da tennis.

Francesca Schiavone e Flavia Pennetta vincono ancora: trionfo in doppio a Roland Garros

La leggenda continua. Francesca Schiavone e Flavia Pennetta hanno vinto il Roland Garros, il torneo di doppio riservato alle leggende, battendo le argentine Gisela Dulko e Gabriela Sabatini. Un vero trionfo delle tenniste azzurre sul campo rosso francese. Dopo un inizio che ha fatto temere il peggio, la coppia (che qualcuno per anni ha voluto indicare come rivali), hanno prima rimontato e poi vinto, ancora una volta.

Infatti Francesca Schiavone aveva già vinto il Roland Garros nel 2010, ma in singolare.

Francesca Schiavone: le vittorie, la malattia e il ruolo di allenatrice

Milanese, classe 1980, Francesca Schiavone è considerata una delle tenniste italiane più forti di sempre. Con ben 8 tornei in singolare e 7 in doppio vinti nella sua carriera, il suo successo è stato senza pari, diventando la prima tennista donna italiana, e la terza tra gli italiani, ad aver vinto un torneo del Grande Slam nel singolare.

Una combattente anche fuori dal campo: infatti Francesca ha affrontato una dura battaglia contro la sua malattia, il linfoma di Hogkin. La tennista ha spiegato come l’affetto dei suoi cari e delle persone amate sia stato determinante, e di come oggi sia pronta ad una vera e propria rinascita.

Infatti, dopo il ritiro nel 2018, la Schiavone si è dedicata al ruolo di allenatrice, diventando nel 2021 la coach di Petra Martić. Ma non solo, insieme alla sua compagna (della quale non conosciamo neanche il nome) la tennista ha aperto un piccolo bistrot a Milano.

Flavia Pennetta, dai successi alla vita da mamma

Dalla Lombardia alla Puglia dove, nel 1982 a Brindisi è nata Flavia Pennetta. Come la Schiavone, anche lei è in cima ai tennisti italiani, con ben 11 tornei WTA vinti in singolare, numerose vittorie in doppio, e diventando la numero 6 di tennis al mondo nel 2015.

Flavia però, dopo 15 anni sul campo, ha deciso di lasciare il suo sport all’apice della carriera, nel momento di maggior successo, nel 2015.

Ha deciso dunque di dedicarsi alla vita famigliare: nel 2016 ha sposato il collega tennista Fabio Fognini e nel maggio del 2017 è nato il loto primo figlio, Federico. Il bimbo è stato chiamato così in memoria dell’amico Federico Luzzi, un tennista aretino morto a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante.

La coppia ha sempre voluto avere una famiglia numerosa, così nel dicembre del 2019 è arrivata Farah, la loro secondogenita, mentre lo scorso 19 novembre i due hanno accolto la loro terza figlia Flaminia. Flavia è contentissima della sua scelta, come ribadito in una recente intervista a Verissimo, ma per una grande occasione come il Roland Garros la racchetta è sempre pronta.