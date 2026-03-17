Incidente sul set di Rocco Schiavone, Marco Giallini operato: cosa è successo

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IPA Marco Giallini

Una caduta improvvisa, nel cuore di Aosta, ha interrotto bruscamente le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone e costretto Marco Giallini al ricovero in ospedale. L’attore romano, volto ormai iconico del vicequestore più scorretto e amato della televisione italiana, si è infortunato nella mattinata di martedì 17 marzo mentre si trovava nel capoluogo valdostano per lavoro.

Caduta ad Aosta, Marco Giallini in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente di Marco Giallini è avvenuto in piazza Chanoux, a pochi passi dall’hotel in cui l’attore alloggia da qualche settimana. Il 62enne sarebbe uscito dalla struttura per raggiungere il set di Rocco Schiavone quando, per cause ancora non del tutto chiarite, è inciampato cadendo rovinosamente a terra. L’impatto sarebbe stato così violento, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

Trasportato in ambulanza all’Ospedale Umberto Parini, Giallini è stato sottoposto agli accertamenti del caso. I medici hanno riscontrato una frattura alla gamba, rendendo necessario un intervento chirurgico. Nel corso della giornata, l’attore è stato portato in sala operatoria, dove un’équipe specializzata è intervenuta per stabilizzare la lesione.

Le condizioni di salute di Marco Giallini, al momento, sono monitorate con attenzione, ma non desterebbero particolari preoccupazioni oltre alla necessità di un periodo di recupero. Resta tuttavia l’incertezza sui tempi di guarigione, che inevitabilmente avranno ripercussioni sul calendario produttivo della serie. Il primo ciak di Rocco Schiavone 7 è stato battuto di recente, agli inizi di marzo.

Sospese le riprese di Rocco Schiavone dopo l’incidente

Le riprese di Rocco Schiavone sono state sospese immediatamente dopo l’incidente. La produzione, impegnata nella realizzazione della settima stagione, si trova ora costretta a rivedere la programmazione, in attesa di capire quando il protagonista potrà tornare sul set. Non è ancora chiaro se lo stop sarà breve o se comporterà un rinvio più consistente.

Si stanno valutando possibili alternative per far avanzare le riprese nei limiti del possibile, in attesa di conoscere i tempi esatti di convalescenza e di recupero di Giallini prima che possa tornare a recitare.

La fiction, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, è diventata negli anni uno dei prodotti di punta della Rai, anche grazie all’interpretazione intensa e disincantata di Marco Giallini. Il personaggio del vicequestore Schiavone, con il suo carattere spigoloso e il suo passato tormentato, ha conquistato pubblico e critica, rendendo ogni nuova stagione un appuntamento atteso.

L’incidente riporta però al centro dell’attenzione la fragilità degli imprevisti che possono colpire anche produzioni consolidate. Un semplice inciampo, avvenuto durante una normale camminata, si è trasformato in un evento capace di fermare una macchina produttiva complessa, fatta di troupe, attori e maestranze.

Intanto dal set e dall’ambiente televisivo sono arrivati numerosi messaggi di vicinanza all’attore. Colleghi e fan hanno espresso il loro sostegno, augurando a Marco Giallini una pronta guarigione e un rapido ritorno al lavoro.

Per ora la priorità resta la salute dell’attore. Solo nei prossimi giorni si potrà comprendere l’entità dello stop e le eventuali modifiche al calendario delle riprese. Il vicequestore Schiavone, almeno per il momento, è costretto a fermarsi. Ma il pubblico attende già il suo ritorno.