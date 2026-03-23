Marco Giallini torna sui social dopo l’operazione: come sta

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Marco Giallini

Buone notizie per i fan di Marco Giallini: l’attore, operato per una frattura al femore, è in piena convalescenza. Lo dimostra uno scatto postato sui social dai colleghi Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, che lo ritrae nuovamente in piedi dopo l’intervento.

Marco Giallini, lo scatto dopo l’intervento

Marco Giallini è in fase di recupero dopo l’incidente avvenuto ad Aosta. L’attore, che si trovava in Nord Italia per le riprese della serie tv Rocco Schiavone, era caduto dopo essere stato travolto da un cane. Trasportato in ospedale, era stato sottoposto ad un intervento per l’applicazione di una protesi all’anca.

A distanza di alcuni giorni, i colleghi di set Mirko Frezza e Tullio Sorrentino hanno aggiornato i fan sulle condizioni di Giallini, postando uno scatto in sua compagnia sui social. Nell’immagine, che ritrae i tre attori uno accanto all’altro, Marco appare in piedi, segno che è probabilmente tornato a camminare dopo la delicata operazione.

“E siamo già in piedi” recita infatti la didascalia che accompagna l’immagine. Lo stesso interprete 62enne ha commentato il post con una serie di cuori, ringraziando gli amici e i fan per la vicinanza dimostrata nei suoi confronti in un momento così delicato.

Marco Giallini, come sta

Marco Giallini aveva riportato una frattura scomposta del collo del femore in seguito ad una caduta al di fuori del suo hotel in Valle d’Aosta. L’attore, impegnato nelle riprese della settima stagione della fiction Rocco Schiavone, era stato travolto da un cane e aveva perso l’equilibrio.

Il dottor Mancini dell’ospedale Parini di Aosta, che aveva seguito l’intervento chirurgico lo scorso 18 marzo, aveva spiegato: “Il paziente ha riportato una frattura scomposta del collo del femore. L’intervento è riuscito molto bene, abbiamo applicato una protesi d’anca”. Il medico aveva sottolineato che per tornare a camminare servirà tempo, fisioterapia e un adeguato percorso di recupero.

A condividere le parole del professore, attraverso un video postato sui social, erano stati i colleghi e amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, che aggiornano quotidianamente i fan sulle condizioni del loro beniamino.

Rocco Schiavone, che succede alla serie?

In seguito all’incidente di Marco Giallini, sono state interrotte le riprese di Rocco Schiavone. Secondo diverse fonti, dalla Rai si starebbero valutando diverse alternative per poter tornare a girare anche senza la presenza del protagonista. Nonostante l’attore romano sia in fase di convalescenza, le sessioni di fisioterapia potrebbero infatti prolungarsi a lungo, facendo probabilmente slittare la messa in onda della serie tv.

Giunta alla settima stagione, la serie dedicata a Rocco Schiavone è diventata una delle più amate dai telespettatori Rai anche grazie all’interpretazione di Giallini, che ha regalato un ritratto cinico ed autentico del vicequestore. Impossibile immaginare qualcun altro nei panni del tormentato personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini: l’attore romano ha messo d’accordo critica e pubblico, e tutti si augurano che possa tornare a interpretare Schiavone nel minor tempo possibile.

Proprio in virtù del grande affetto dimostrato dai fan, Mirko Frezza e Tullio Sorrentino hanno aggiornato quotidianamente sui social gli aficionados della fiction, testimoniando con scatti e video il recupero di Giallini.