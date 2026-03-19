Giallini dopo l’incidente sul set di Rocco Schiavone, parla il medico che lo ha operato

Marco Giallini è già in ottime condizioni, dopo l'intervento. A parlare è il dottor Manuel Mancini, alla guida dell'equipe che lo ha rimesso in piedi

IPA Come sta Marco Giallini dopo l'incidente sul set di Rocco Schiavone

Marco Giallini ha un pubblico che verso di lui prova un affetto sincero, che va oltre lo schermo. Non c’è da meravigliarsi se, alla notizia del suo incidente ad Aosta, sia nata una genuina preoccupazione per la sua salute. Impegnato sul set di Rocco Schiavone, fiction Rai tratta dai romanzi di Antonio Manzini, l’attore romano è stato vittima di una caduta che lo ha costretto a un intervento d’urgenza. Adesso parla il medico che lo ha operato, rassicurando i fan sulle sue attuali condizioni.

L’incidente sul set di Rocco Schiavone

Burbero ma profondamente umano. È questa l’immagine che Marco Giallini ha donato al personaggio di Rocco Schiavone, entrato nel cuore di moltissimi telespettatori, conquistati per ben sei stagioni consecutive. L’attore romano, però, ha fatto parlare di sé per via di un incidente sul set della settima stagione, allestito in piazza Chanoux, ad Aosta, proprio davanti all’hotel che da anni lo ospita durante le riprese.

Le prime voci parlavano di un banale inciampo, ma la verità è un’altra. Giallini è stato urtato da un cane, forse troppo entusiasta e in vena di fare le feste, che gli è saltato addosso, facendogli perdere l’equilibrio. L’attore a quel punto è caduto, riportando una frattura che ha richiesto l’immediato trasporto all’Ospedale Umberto Parini.

Le parole del medico che lo ha operato

“Siamo andati a trovare il nostro amico Marco. Volevamo dirvi che va tutto bene, l’operazione è andata a posto, è andato tutto bene. Marco si riprenderà molto presto. Ha avuto questo incidente. Questo cane che gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere. Si è rotto la testa del femore, adesso è stato operato ed è andato tutto bene, tra qualche giorno lo rivediamo in giro”, aveva già spiegato Mirko Frezza, attore e collega nella serie.

A distanza di ore, Frezza è tornato in ospedale insieme a Tullio Sorrentino, altro attore e amico, coinvolgendo stavolta il dottor Manuel Mancini, direttore del reparto di Ortopedia alla guida dell’equipe che ha operato Giallini. Le parole del dottore sono cariche di ottimismo: “Ho operato il signor Marco Giallini: ha riportato una frattura scomposta del collo del femore. L’intervento è riuscito molto bene, abbiamo applicato una protesi d’anca. L’ho già messo in piedi e dovrebbe iniziare presto a camminare col fisioterapista”.

“Nun t’accanammo” (non ti molliamo), avevano scritto gli amici su Instagram. Una vicinanza e un sostegno che, al di là dell’indiscussa competenza dei chirurghi, ha certamente avuto un bel peso nell’esito dell’intervento: l’amicizia e l’affetto sono una “medicina” potente, per chiunque.

L’incidente ha inevitabilmente imposto uno stop alle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone, iniziate da poco. Secondo alcune fonti vicine alla Rai, la produzione starebbe valutando possibili alternative per proseguire il lavoro sul set, pur con l’assenza del protagonista.