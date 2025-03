Rocco Schiavone 7 si farà. I libri di Antonio Manzini cha ancora mancano

L’ultima puntata di Rocco Schiavone 6 è andata in onda il 12 marzo su Rai 2 in prima serata e già si parla della settima stagione della fiction con Marco Giallini. Ci sarà un seguito o le avventure del vicequestore più controverso d’Italia terminano qua? Una risposta, seppur timida, a questa domanda c’è.

Rocco Schiavone 6, la triste fine

Rocco Schiavone 6 ha chiuso i battenti portandosi a casa oltre il 10% di share, un ottimo risultato per la fiction che va da sempre in onda su Rai 2. L’ultimi episodio della sesta stagione s’intitola Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sudamerica? è diversa da tutte le altre, perché Rocco Schiavone (Marco Giallini) e il suo amico Brizio (Tullio Sorrentino) partono per il Sudamerica per raggiungere Furio (Mirko Frezza), andato lì per vendicarsi del “traditore” Sebastiano, di cui si sono perse le tracce.

Per la prima volta vediamo agire Rocco fuori dall’Italia e senza la sua squadra di poliziotti. Schiavone e Brizio si spostano attraverso l’America Latina e mettono a rischio seriamente la loro vita. Alla fine “salvano” Furio e insieme si mettono sulle tracce di Sebastiano, l’amico traditore a causa del quale è morta la moglie di Rocco (Miriam Dalmazio), il cui spirito torna a trovarlo tranne in quest’ultima avventura.

I tre alla fine Sebastiano lo trovano in Costa Rica e scoprono che è sposato e ha dei figli grandi. Ha persino un cagnolino che ha chiamato Lupa, come quello di Rocco. Una scoperta amara che dimostra che Sebastiano ha condotto per decenni una doppia vita a loro insaputa.

A Rocco, Brizio e Furio non resta che andarsene, chiudendo definitiva il cerchio. Sebastiano non li ha visti, ma un dettaglio sulla spiaggia gli fa capire che Schiavone è stato lì. Una triste fine che però non sarà definitiva. C’è ancora molto da chiarire. Cosa farà Rocco una volta tornato ad Aosta? Come finirà con Caterina Rispoli?

Rocco Schiavone 7 si farà? Le parole di Claudia Vismara

Nell’aria c’è già l’idea che Rocco Schiavone 7 ci farà. Claudia Vismara ci ha raccontato che la storia tra Caterina Rispoli e Rocco Schiavone avrà uno sviluppo proprio nella stagione successiva a quella appena terminata.

Nella nostra intervista ci aveva raccontato: “La volontà di proseguire c’è, anche se dobbiamo sempre usare il condizionale. L’idea iniziale era di girare la sesta e la settima stagione molto ravvicinate, ma poi i piani sono cambiati. Noi attori siamo pronti, i libri ci sono, ora dipende tutto dalla produzione e dalla Rai”.

Rocco Schiavone, il libro di Antonio Manzini

I libri ci sono, ha detto Claudia Vismara, e in effetti manca da adattare il libro di Antonio Manzini, Il passato è un morto senza cadavere, dove Rocco Schiavone è tornato ad Aosta. Il vicequestore si trova ad indagare su un altro caso.

Quando viene chiamato su una strada di montagna, al vicequestore Rocco Schiavone basta uno sguardo per capire di trovarsi di fronte a una rottura del decimo livello della sua personalissima classifica. Un ciclista, infatti, è stato vittima di un incidente. Il morto si chiama Paolo Sanna, un cinquantenne che da un po’ di tempo abita in zona ma che apparentemente nessuno conosce. L’indagine diventa un modo per riflettere ancora più profondamente sulla condizione umana.

Oltre al romanzo, mancano anche alcuni racconti che hanno per protagonista Rocco Schiavone e che ancora non sono stati adattati per la fiction.

