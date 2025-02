Chi è Claudia Vismara, l’attrice che interpreta Caterina Rispoli in Rocco Schiavone

Fonte: IPA Claudia Vismara

Con grande versatilità e talento, Claudia Vismara ha saputo costruire, negli anni, una carriera di attrice capace di conquistare il pubblico sia grazie a ruoli che l’hanno vista protagonista sul grande schermo che in televisione. Tra i tanti spicca quello in Rocco Schiavone, la fiction poliziesca della Rai in cui interpreta Caterina Rispoli. Ripercorriamo la sua carriera.

Chi è Claudia Vismara

Nata a Bollate il 25 febbraio 1987, Claudia Vismara è un’attrice italiana: appassionata di recitazione fin da ragazzina, Claudia inizia la sua formazione come attrice a 15 anni. Dopo una serie di corsi di recitazione a Rho e un’accademia di musical nel capoluogo lombardo, l’attrice decide di trasferirsi a Roma per dare una nuova spinta alla sua carriera.

Il debutto cinematografico di rilievo avviene nel 2009, quando ha interpretato il ruolo di Cleta nel film drammatico diretto da Roger A. Fratter Tutte le donne di un uomo da nulla. Un’esperienza che le ha aperto nuove opportunità nel mondo del cinema.

Nel 2013, infatti, recita in Spaghetti Story di Ciro De Caro, un film che ha ottenuto un buon riscontro di critica e pubblico. Successivamente, nel 2016, è protagonista femminile in due pellicole: My Father Jack di Tonino Zangardi e Acqua di marzo di Ciro De Caro. Di grande importanza anche la partecipazione a Tapirulàn, film del 2022 diretto e interpretato da Claudia Gerini, e quella in La bambina con la valigia del 2024.

I progetti attoriali di Claudia Vismara non si fermano al grande schermo: l’attrice ha infatti un lungo curriculum legato al piccolo schermo. Nel 2011 compare nella serie Don Matteo e, nel 2014, prende parte alla nona stagione di Un medico in famiglia, una delle serie più amate dal pubblico italiano.

Il vero successo televisivo arriva però nel 2015, quando entra nel cast de Il Paradiso delle Signore. Nel 2020, recita in Nero a metà: un progetto che la impegna fino al 2022, anno in cui prende parte a A muso duro – Campioni di vita.

Fonte: IPA

Nel 2023, invece, prende parte al cast de I cacciatori del cielo, il docufilm con la regia di Mario Vitale per il Centenario dell’Aeronautica militare italiana in cui interpreta Norina Cristofoli, l’amore di Francesco Baracca che, nel film, è interpretato da Beppe Fiorello.

Nonostante la notorietà e la lunga serie di ruoli cinematografici e televisivi, Claudia Vismara ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. L’attrice ha una relazione con Daniele Pilli, attore con il quale ha una figlia di nome Emma.

Claudia Vismara è Caterina Rispoli in “Rocco Schiavone”

Uno dei ruoli più significativi e apprezzati portati avanti da Claudia Vismara è sicuramente quello di Caterina Rispoli in Rocco Schiavone. La serie, basata sui romanzi di Antonio Manzini, segue le vicende del vicequestore Rocco Schiavone, interpretato da Marco Giallini, trasferito ad Aosta per motivi disciplinari.

Caterina Rispoli è un’ispettrice della polizia che lavora a stretto contatto con Schiavone: una donna professionale, determinata, con un rapporto con Schiavone caratterizzato da momenti di tensione ma anche da una profonda stima reciproca.

Un ruolo fondamentale per Claudia, che veste i panni di Caterina sin dall’inizio della serie: “Interpreto Caterina ormai da 10 anni e posso dire che è un personaggio che conosco come le mie tasche. Amo Caterina perché è una donna forte ma fragile, con un passato difficile e tanti segreti. È istintiva e complessa, piena di luci e ombre” ci ha raccontato in un’intervista. Un personaggio amato sia da Claudia che dal pubblico, che potrebbe rivederla anche nella settima stagione.