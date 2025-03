Ascolti tv del 12 marzo, Rocco Schiavone contro Gerry Scotti che scivola in basso

Fonte: Ufficio stampa Rai Marco Giallini in "Rocco Schiavone 6"

La serata televisiva di mercoledì ha visto protagonisti Marco Giallini nei panni del controverso vicequestore Rocco Schiavone su Rai 2 e Gerry Scotti alla conduzione de Lo show dei record su Canale 5. Mentre su Rai 3 è andato in onda Chi l’ha visto?.

Su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di Rocco Schiavone 6. Per la prima volta il vicequestore si sposta dall’Italia. Infatti, Furio è andato in Argentina per cercare Sebastiano e vendicarsi e non ha dato più suo notizie. A questo punto, a Rocco (Marco Giallini) e Brizio non resta che partire per Sud America e scoprire che fine ha fatto il loro amico ed evitare che si compia una tragedia.

Gerry Scotti invece ha presentato delle prove incredibili nella seconda puntata de Lo show dei record su Canale 5. Rai 1 ha mandato in onda il film What’s Love.

Su Rai 3 a Chi l’ha visto? si è parlato del caso di Mara Favro i cui resti sono trovati vicino al depuratore di Gravere che si trova a pochi chilometri dalla pizzeria di Luca Milione, indagato per l’omicidio, che continua a proclamarsi innocente e sostiene che qualcuno vuole incastrarlo.

Su La7 Aldo Cazzullo ha condotto Una giornata particolare, dedicata a Garibaldi e la spedizione dei Mille. Mentre su Rete 4 a Fuori dal coro si è affrontato il tema del mercato nero sui visti per l’Italia.

Prima serata, ascolti tv del 12 marzo: Gerry Scotti vince senza gloria

Su Rai 1 What’s Love incolla al piccolo schermo 1.961.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 la seconda puntata de Lo show dei record ha conquistato 1.872.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 il finale di Rocco Schiavone 6 piace a 1.734.000 spettatori pari al 10.2%.

Su Italia1 Rampage – Furia animale raduna 1.009.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.871.000 spettatori e il 12.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 826.000 spettatori (6.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 871.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 la partita di Champions League – Arsenal-PSV ottiene 457.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Mai Stati Uniti raduna 270.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time, dati del 12 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al 4.914.000 spettatori (24%), mentre Affari Tuoi raduna 5.941.000 spettatori (28.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.839.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa 667.000 spettatori con il 3.2%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.426.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.268.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.670.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.070.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 873.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.706.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Champions League Live totalizza 245.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo raccoglie 457.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 12 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.405.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.708.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.085.000 spettatori (15.9%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.223.000 spettatori (19.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (520.000 – 4%), Blue Bloods totalizza 621.000 spettatori con il 3.9% nel primo episodio e 791.000 spettatori con il 4.1% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 425.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 599.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.463.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 937.000 spettatori (4.8%) e Fin Che la Barba Va sigla 980.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 La Promessa appassiona 849.000 spettatori (4.4%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 289.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 350.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 410.000 spettatori con il 2.3%.