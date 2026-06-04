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IPA

Un italiano in finale al Roland Garros, questo è certo. Al di là dei pronostici disfattisti, considerando l’eliminazione a sorpresa di Sinner, il tennis azzurro si appresta a vivere una giornata storica. A Parigi si giocherà una semifinale tutta azzurra, con Flavio Cobolli in campo contro Matteo Arnaldi.

Quest’ultimo è tra l’altro reduce da un altro derby contro Matteo Berrettini, costretto a lasciare il campo durante il secondo set. La storia attende un altro italiano, dunque, che diventerà il sesto della storia a raggiungere una finale Slam. Ecco quando e dove seguire il match.

Quando si gioca: data e orario

Il programma del Roland Garros prevede la semifinale Cobolli-Arnaldi venerdì 5 giugno 2026. Il match si disputerà sul prestigioso Court Philippe Chatrier, ovvero il campo principale della manifestazione. L’orario fissato è non prima delle ore 19:00. Nel tennis, gli appassionati lo sanno, è difficile avere un esatto “fischio d’inizio” come nel calcio.

I due azzurri scenderanno sul campo di gioco nella sessione serale. Una collocazione che regalerà al derby la cornice più suggestiva, sotto le luci di Parigi. L’altra semifinale del tabellone maschile vedrà invece di fronte Jakub Mensik e Alexander Zverev.

Dove vedere la semifinale in TV e streaming

Veniamo alla domanda che tutti gli appassionati si pongono. I diritti del Roland Garros 2026 sono detenuti da Warner Bros Discovery, il che significa che il torneo è trasmesso ufficialmente su:

Eurosport 1 HD (canale a pagamento);

Discovery+ (streaming a pagamento);

HBO Max (streaming a pagamento);

DAZN (che include i canali Eurosport).

Queste opzioni richiedono, dunque, un abbonamento. La grande notizia che fa felici milioni di italiani, però, è la seguente. Considerando l’enorme interesse suscitato dal derby azzurro, Warner Bros Discovery starebbe valutando di trasmettere il match in chiaro e gratuitamente sul canale Nove (e sui canali del gruppo Discovery in chiaro).

Chi sono Cobolli e Arnaldi

Flavio Cobolli ha 24 anni ed è romano. È tra i talenti più brillanti di questa nuova generazione di tennisti. Ha conquistato la semifinale con una prestazione di grande maturità, dimostrando di sapersi esaltare sulla terra rossa.

Matteo Arnaldi ha 25 anni ed è ligure. Ha approfittato anche del ritiro di Berrettini nei quarti per accedere al penultimo atto. Nel corso di tutto il torneo ha però dimostrato carattere e solidità.

I due si conoscono bene e il bilancio dei precedenti ufficiali è in perfetta parità: 1-1. Il confronto più significativo risale proprio al Roland Garros dello scorso anno. Allora fu Cobolli a imporsi al secondo turno per 6-3, 6-3, 6-7-6-1. Arnaldi aveva invece trionfato a Umago nel 2023.