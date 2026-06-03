Chi è Matteo Arnaldi e quanto è alto

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IPA Matteo Arnaldi

Un 2026 d’oro per il tennis italiano, una vera e propria primavera sportiva che continua a sfornare talenti cristallini che ci fanno sognare a occhi aperti. Accanto ai nomi più celebrati dalle cronache, troviamo però un ragazzo ligure che è entrato di prepotenza nel cuore degli appassionati grazie a una grinta fuori dal comune, a un sorriso contagioso e a un’ascesa che ha dell’incredibile. Stiamo parlando di Matteo Arnaldi, un nome che ormai sentiamo con forza nei tabelloni dei tornei più prestigiosi del mondo, come il Roland Garros e gli US Open. Ma chi è Matteo Arnaldi, da dove parte la sua storia e, soprattutto, quali sono le caratteristiche fisiche, a partire dall’altezza, che lo rendono un avversario così temibile sul rettangolo di gioco?

Chi è Matteo Arnaldi

Nato a Sanremo il 22 febbraio 2001, Matteo Arnaldi è il classico esempio di atleta polivalente. Prima di dedicarsi anima e corpo alla racchetta, da ragazzino si è cimentato con ottimi risultati nel nuoto, nello sci, nel calcio e persino nel judo. Questa formazione multidisciplinare gli ha regalato una coordinazione straordinaria e una flessibilità fuori dal comune, doti che oggi si rivelano fondamentali sul campo da tennis.

La vera svolta professionistica comincia a concretizzarsi nel 2022 con il debutto nel circuito maggiore agli Internazionali d’Italia, ma è nel 2023 che il giovane sanremese compie un vero capolavoro, scalando oltre ottanta posizioni nel ranking ATP fino a sfondare il muro dei primi cinquanta giocatori del mondo. Un’ascesa irresistibile coronata dalla storica conquista della Coppa Davis a Malaga, dove ha centrato un punto importantissimo in finale.

Quanto è alto Matteo Arnaldi

Entrando nel dettaglio della sua struttura fisica, una delle curiosità che più affascina i tifosi riguarda proprio l’altezza del campione azzurro. Matteo Arnaldi è alto 185 centimetri e pesa circa 71 chilogrammi. Nel tennis moderno, dominato spesso da veri e propri “giganti” che superano i due metri di altezza, la statura di Arnaldi è un compromesso ideale, quasi perfetto. I suoi 185 centimetri gli garantiscono infatti la giusta leva per esprimere un servizio incisivo e profondo, senza però intaccare la sua dote migliore: la rapidità di gambe.

Sul campo da tennis, la mobilità è tutto. Non essendo un giocatore che fa della potenza pura e dei centimetri la sua unica arma, Matteo Arnaldi ha costruito il suo successo su una straordinaria velocità di piedi, sulla resistenza atletica e su una dote psicologica non comune a molti suoi coetanei: la capacità di lottare su ogni singola pallina, trasformando i match in vere e proprie battaglie di logoramento. È un giocatore che difende con un’intensità pazzesca e che sa coprire ogni centimetro del campo con una rapidità fulminea, dote che lo rende particolarmente efficace sulle superfici più lente come la terra battuta.

Oggi, a soli 25 anni, Matteo Arnaldi non è più una promessa o una sorpresa del circuito, ma una solida realtà del movimento tennistico nazionale. Con la sua dedizione al lavoro, l’umiltà e una tenuta fisica invidiabile, il ragazzo di Sanremo è pronto a regalarci ancora tantissime emozioni. Un talento puro che dimostra come, anche senza un’altezza da pivot, con la grinta e il cuore si possa guardare negli occhi chiunque.