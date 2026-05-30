Chi è Mia Savio, la fidanzata di Matteo Arnaldi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Mia Savio e Matteo Arnaldi

Bellissima e affasciante, Mia Savio è la fidanzata di Matteo Arnaldi, noto tennista con cui forma una delle coppie più belle del mondo del tennis.

Chi è Mia Savio, la bellissima fidanzata di Matteo Arnaldi

Classe 2002, australiana con origini italiane, Mia Savio ha rubato il cuore di Matteo Arnaldi. Nonostante sia legata ad uno sportivo famosissimo, di lei si sa poco e nulla. Ha frequentato le scuole superiori a Melbourne, in seguito si è laureata presso presso l’università alla RMIT.

Fisico statuario e capelli biondissimi, sul suo profilo Instagram, Mia parla di moda e lifestyle. Modella e testimonial per alcuni brand, Mia Savio è legatissima alla sua famiglia, in particolare al padre, scomparso poco tempo fa. Proprio grazie al suo amato papà sarebbe avvenuto il primo incontro con Matteo Arnaldi.

“Ero alla School for Foreigners a Perugia per un corso di italiano e sono andata a vedere il Challenger perché mio padre aveva un paio di amici là che ci hanno presentati”, ha spiegato in un’intervista.

All’epoca, era il 2022, il tennista si trovava in Umbria per un Challenger, mentre Mia sta frequentando la Scuola per Stranieri. “Il nostro primo appuntamento? Una cena a base di pizza”, ha raccontato il tennista. La relazione è uscita allo scoperto nel 2023, quando Mia ha accompagnato il tennista in tour. Al termine di quella stagione, Arnaldi, dopo aver vinto contro Popyrin nella finale di Coppa Davis, ha deciso di dedicare a Mia Savio la vittoria, pensando al padre scomparso: “Un mese fa è morta una persona molto importante per la mia ragazza, e anche per me. Questa vittoria è per lui e lei non sa quanto significhi”, ha rivelato.

Nel settembre del 2025, Arnaldi ha scelto di fare il grande passo e si è inginocchiato di fronte a Mia, chiedendole la mano. “Io e te per sempre”, ha scritto la coppia, pubblicando sui social alcuni scatti romantici.

Un amore fra Australia e Italia

Per amore di Mia Savio, Matteo Arnaldi ha scelto di dividersi fra l’Italia e l’Australia. La coppia infatti ha preso casa a Melbourne. “Abbiamo preso un appartamento, viviamo insieme – ha svelato lo sportivo -. Melbourne è come una seconda casa. Quando in Italia è inverno qui è estate. Poi mi alleno bene, negli stessi campi, con le stesse palle, del torneo”.

Classe 2001, Matteo Arnaldi è nato a Sanremo ed è uno fra i tennisti italiani più conosciuti e apprezzati del momento. In singolare è arrivato per ben due volte agli ottavi di finale nelle prove per il Grande Slam, inoltre nel 2024 è stato semifinalista al Masters 1000 di Montréal. Può vantare diversi titoli Challenger e un ottimo ranking ATP.

Nel 2023 è diventato campione del mondo con la squadra italiana che ha riportato, dopo ben 47 anni, la Coppa Davis in Italia. Figlio di una dipendente della ASL e di un team manager bancario, Matteo ha iniziato a giocare a tennis fin da quando era piccolissimo: già a cinque anni giocava nel circolo sportivo insieme a suo nonno, palleggiando contro il muro.