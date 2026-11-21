Chi erano i Panini e come sono nate le celebri figurine? La storia di Olga, dei suoi figli e dell'azienda che ha conquistato intere generazioni

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Chi non ha mai cercato disperatamente una figurina mancante, magari promettendo in cambio una pila di doppioni? Per milioni di italiani, gli album Panini sono un pezzo d’infanzia, che ricordano pomeriggi trascorsi a giocare e scambi degni importanti quanto una transazione finanziaria. Eppure, prima di diventare un nome conosciuto in tutto il mondo, Panini era semplicemente il cognome di una famiglia modenese.

Una famiglia numerosa, alle prese con i problemi quotidiani e con una madre che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel destino dei suoi figli. La loro vicenda ha ispirato anche La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, la fiction Rai con Serena Rossi.

Chi erano i Panini, la famiglia che inventò le figurine

Per conoscere le origini del marchio bisogna tornare alla Modena degli anni Quaranta, quando la guerra condizionava ogni aspetto della vita quotidiana. Olga Cuoghi, moglie di Antonio Panini e madre di otto figli, si ritrova vedova nel 1941, con una casa da mandare avanti e pochissime certezze economiche.

Ufficio Stampa La famiglia Panini

Non è una donna abituata a stare con le mani in mano. Nel 1945 acquista un’edicola in Corso Duomo, coinvolgendo i figli nella gestione del negozio. Giornali da sistemare, clienti da servire e conti da far quadrare diventano parte della loro quotidianità.

In quel piccolo spazio Olga trova il modo di mantenere la famiglia, mentre i ragazzi crescono imparando un mestiere direttamente sul campo. Nessuno, all’epoca, avrebbe immaginato che proprio quell’attività sarebbe diventata il punto di partenza di un’azienda destinata a fare la storia dell’editoria italiana.

Come sono nate le figurine Panini, l’intuizione dei quattro fratelli

Il calcio entra nella storia dei Panini grazie a Giuseppe e Benito, due dei quattro figli maschi di Olga. Alla fine degli anni Cinquanta i fratelli decidono di tentare un’operazione commerciale acquistando figurine che un editore milanese non era riuscito a vendere.

Le confezionano in bustine e le propongono ai clienti. La risposta è incoraggiante, tanto da convincerli che quel passatempo possa diventare qualcosa di più.

Nel 1961 arriva la prima collezione Calciatori Panini, dedicata al campionato 1961-1962. Sulla copertina compare Nils Liedholm, mentre Bruno Bolchi è il protagonista della prima figurina stampata.

Ufficio Stampa La famiglia Panini

L’iniziativa coinvolge presto anche Umberto e Franco Cosimo Panini. Il primo, appassionato di meccanica, mette a punto la Fifimatic, un macchinario progettato per inserire automaticamente le figurine nelle bustine. Franco, invece, contribuisce allo sviluppo editoriale dell’azienda.

Intanto le collezioni diventano sempre più popolari. I bambini aspettano le nuove uscite, i collezionisti cercano i pezzi mancanti e gli album conquistano spazio nelle case italiane. Con i Mondiali di Messico 1970, le figurine Panini raggiungono una dimensione internazionale.

Quando vedere la fiction su Rai 1 con Serena Rossi

A raccontare questa vicenda sul piccolo schermo è la fiction La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, diretta da Letizia Lamartire e in programma su Rai 1 il 22, 29 e 30 novembre 2026.

Serena Rossi interpreta Olga, mentre Edoardo Pesce veste i panni del marito Antonio. I quattro fratelli sono interpretati da Simone Liberati, Luca Di Sessa, Federico Cesari e Samuele Teneggi.

La serie, liberamente tratta dal romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando, ripercorre anche le vicende personali dei protagonisti, tra decisioni difficili, incomprensioni e cambiamenti.

E offre l’occasione di scoprire chi ci fosse dietro quelle bustine che, ancora oggi, riescono a far tornare bambini anche gli adulti.