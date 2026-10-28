Affari Tuoi, il sacrificio di Biscottino per i figli. Ma De Martino ha qualcosa da ridire

Dopo 35 puntate, Biscottino gioca ad Affari Tuoi e prende una decisione importante per i figli. Ma una battuta di Stefano De Martino cambia l'atmosfera e sorprende tutti

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IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Dopo 35 puntate finalmente è arrivato il momento di Antonio, detto Biscottino, protagonista di Affari Tuoi nella serata di mercoledì 28 ottobre. Il concorrente del Molise si è presentato davanti a Stefano De Martino con un obiettivo preciso: vincere qualcosa per la sua famiglia e, possibilmente, togliersi qualche debito.

Affari Tuoi, chi è Biscottino: i figli, il matrimonio e il debito con l’idraulico

Si chiama Antonio Pietraroia, arriva da San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, e nella vita lavora come addetto al magazzino in un pastificio. Un mestiere che svolge da quando aveva appena 18 anni e che gli ha regalato anche il soprannome con cui ormai lo conoscono tutti: Biscottino.

Il motivo? Quando è arrivato in azienda c’erano già cinque dipendenti di nome Antonio. Per distinguerlo dagli altri, essendo il più giovane, i colleghi hanno deciso di ribattezzarlo così. Un nomignolo che gli è rimasto addosso e che ha conquistato anche il pubblico di Rai 1.

Ma il pastificio gli ha regalato qualcosa di molto più importante: l’amore. Proprio grazie al lavoro ha conosciuto Ilaria, sorella di un collega, che oggi è la sua compagna, presente con lui nello studio di Affari Tuoi.

La loro storia è cominciata a tutta velocità. Dopo appena un mese erano già fidanzati e due mesi più tardi Ilaria aspettava il loro primo figlio. Oggi sono genitori di Mattia, 6 anni, e Nunzia, un anno e mezzo, e il prossimo anno convoleranno a nozze con una festa che promette di essere memorabile: ben 450 invitati.

Dietro il sorriso di Biscottino, però, c’è anche una preoccupazione molto concreta. Antonio ha raccontato di avere qualche debito da saldare, soprattutto con il suo idraulico di fiducia. Nessuna cifra astronomica, ma abbastanza da rendere un’eventuale vincita particolarmente preziosa.

Affari Tuoi, Biscottino cambia pacco e perde i 300mila euro

La partita di Antonio-Biscottino ad Affari Tuoi è cominciata sotto i migliori auspici. Nei primi tiri sono spariti soprattutto pacchi blu, mentre i premi più importanti sono rimasti a lungo sul tabellone. A rovinare parzialmente l’avvio è stata l’eliminazione dei 200mila euro, ma il concorrente ha subito trovato un ottimo motivo per sorridere.

Biscottino è riuscito ad aggiudicarsi una Opel Frontera nuova di zecca, il super premio della trasmissione. “Se ho bisogno di un’auto? Non è mai troppo”, ha commentato con la sua consueta ironia.

Il Dottore ha quindi deciso di mettere alla prova la sua determinazione con una prima offerta da 35mila euro, esattamente mille euro per ciascuna delle 35 puntate trascorse in studio.

Una somma importante per Antonio, che però non ha avuto dubbi: “Mai visti tanti soldi, ma io ho già vinto la macchina e ho vinto a essere qui, quindi rifiuto l’offerta”.

Una scelta coraggiosa, almeno fino al tiro successivo, quando dal tabellone sono spariti anche i 300mila euro. A quel punto il Dottore ha proposto un cambio. Antonio ha deciso di abbandonare il pacco 13 per prendere il numero 8. E ha fatto benissimo: quando ha aperto il pacco lasciato, ha scoperto che conteneva appena 200 euro.

La fortuna, però, ha iniziato presto a voltargli le spalle. Nel giro di pochi tiri Biscottino ha eliminato anche i 100mila e i 75mila euro, vedendo ridursi drasticamente le possibilità di una vincita importante.

Il Dottore ha abbassato l’offerta a 10mila euro, ma Antonio ha continuato. Poi sono arrivate due proposte consecutive da 15mila euro, entrambe rispedite al mittente.

“Voglio godermi la partita fino all’ultimo secondo. Rifiuto l’offerta”, ha detto. Una determinazione che lo ha accompagnato fino alle battute finali, quando anche i 50mila euro sono usciti di scena, lasciando sul tabellone soltanto 50 euro e il misterioso pacco nero.

Affari Tuoi, Biscottino accetta 22mila euro per i figli. La battuta di Stefano De Martino

Con appena due pacchi rimasti, la situazione sembrava tutt’altro che rassicurante. Da una parte 50 euro, dall’altra il pacco nero, il cui contenuto era sconosciuto. E il Dottore è andato avanti con una proposta da 22mila euro.

Una cifra che Antonio ha immediatamente cominciato a valutare con attenzione: “È una bella cifra, sono bei soldi. La casa l’ho finita, mutuo non ne ho. Ho qualche debito e vorrei togliermelo. Il debito più grande è con l’idraulico di fiducia. Sono spiccioli, con questi soldi ce la facciamo”.

Poi il pensiero è andato ai suoi due bambini. Antonio ha spiegato di voler dividere equamente la somma tra Mattia e Nunzia, mettendo da parte qualcosa per il loro futuro.

Ed è proprio qui che Stefano De Martino non ha resistito alla tentazione di prenderlo bonariamente in giro: “E l’idraulico non piglia niente”. Una battuta che ha alleggerito la tensione e messo in evidenza il piccolo paradosso del concorrente: entrato in studio con l’obiettivo di saldare i debiti, ne è uscito pronto a destinare tutto ai figli.

Alla fine Biscottino ha pronunciato le parole decisive: “Lo faccio per i figli”. E ha accettato i 22mila euro, scegliendo la sicurezza anziché tentare l’ultimo azzardo.

Una rinuncia che, pochi istanti dopo, si è rivelata tutt’altro che amara. Nel pacco nero numero 8, infatti, c’erano soltanto 500 euro. Continuare a giocare avrebbe potuto costargli caro: Antonio rischiava di tornare a casa con una vincita decisamente inferiore.

Invece ha chiuso la sua avventura con 22mila euro in gettoni d’oro e una Opel Frontera. Un risultato che ha trasformato una partita complicata in una festa.