Affari Tuoi, il dolce gesto del nipotino di Stefano De Martino scioglie i cuori

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino

Una serata ricca di sorprese, tra emozioni familiari, musica e un finale dolceamaro. Nella puntata di Affari Tuoi del 22 ottobre, Stefano De Martino è stato protagonista di un momento tenerissimo che ha coinvolto suo nipote Mattia, figlio della sorella Adelaide. In studio è poi arrivata Serena Brancale, regalando al pubblico un’esibizione speciale e alimentando nuove curiosità sul prossimo Festival di Sanremo. A tentare la fortuna, invece, è stata Roberta, concorrente del Friuli-Venezia Giulia, che ha vissuto una partita decisamente movimentata.

Affari Tuoi e il dolce gesto del nipote di Stefano De Martino

Non servono grandi dichiarazioni per raccontare un legame familiare. A volte basta un breve video, come quello condiviso sui social da Adelaide De Martino, sorella minore del conduttore di Affari Tuoi.

Adelaide – che da tempo è assistente del fratello – ha pubblicato una storia Instagram che ritrae suo figlio Mattia, di appena tre anni, mentre guarda in televisione lo zio (e padrino di Battesimo) Stefano.

Un filmato semplice, ma capace di raccontare il rapporto speciale che unisce il presentatore al suo nipotino. Il piccolo, davanti allo schermo, segue ogni movimento del suo celebre parente saltellando e scatenandosi.

Per De Martino, che negli ultimi anni ha costruito una carriera televisiva sempre più importante, la famiglia continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale. E il gesto di Adelaide offre uno scorcio rarissimo e dolcissimo della sua vita privata.

Un’immagine che mostra anche un lato diverso del conduttore: non soltanto il volto di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, ma anche uno zio che può contare su un piccolo spettatore speciale.

E mentre Mattia seguiva la trasmissione da casa, negli studi di Affari Tuoi andava in scena un’altra sorpresa, questa volta musicale.

Serena Brancale ad Affari Tuoi e poi a Sanremo 2027?

Era stata annunciata nella puntata precedente e ha mantenuto la promessa. Serena Brancale è arrivata ad Affari Tuoi, trasformando per qualche minuto lo studio in un palcoscenico musicale.

La cantante si è esibita sulle note del tormentone Al mio paese, coinvolgendo anche alcuni concorrenti. Un momento di festa culminato in un lungo abbraccio con Stefano De Martino, al quale la Brancale è legata pure da un rapporto di amicizia.

Ma l’ex ballerino non si è limitato ad accoglierla. Con evidente curiosità, le ha rivolto una frase che non è passata inosservata: “So che stai scrivendo nuova musica”. Poche parole, sufficienti ad alimentare le ipotesi circa un possibile coinvolgimento della Brancale a Sanremo 2027.

Sui social qualcuno ha avanzato un’ipotesi curiosa: “Non è che Stefano ci sta facendo vedere il cast di Sanremo 2027 invitando gli artisti ad Affari Tuoi?”.

Per il momento si tratta soltanto di una suggestione ma le possibilità sono piuttosto elevate. Del resto la cantante non ha mai nascosto la stima per De Martino. In passato, interrogata sull’eventualità di proporgli una canzone, ha dichiarato: “È un caro amico. Lo stimo. Con lui feci il Bar Stella su Rai 2. Gli è piaciuta l’anima folk di Sacro. Vorrei portargli qualcosa di speciale”.

Questa apparizione conferma una sintonia che potrebbe riservare altre sorprese. Resta da capire se la curiosità mostrata da De Martino per i nuovi progetti dell’artista sia soltanto quella di un amico oppure possa anticipare qualcosa di più.

Quanto ha vinto Roberta del Friuli-Venezia Giulia ad Affari Tuoi

A giocare nella puntata del 22 ottobre è stata Roberta, 36 anni, commessa in un negozio di abbigliamento e originaria di Pozzuolo del Friuli, in provincia di Udine. Mamma della piccola Bianca, di sette anni e mezzo, ha partecipato accompagnata dal padre Max, appassionato di ciclismo e ballo liscio.

La sua partita, cominciata con il pacco numero 6, è partita sotto i migliori auspici. Dopo una serie di pacchi blu, Roberta ha conquistato la possibilità di vincere una Opel Frontera e ha individuato proprio il pacco contenente il premio. “La volevo comprare, mi piace un sacco”, ha esclamato, correndo ad abbracciare Stefano De Martino.

Forte dell’auto appena conquistata, ha subito dopo affrontato con coraggio le offerte del Dottore, rifiutando inizialmente 40mila euro. Anche le successive proposte non sono riuscite a convincerla, mentre i premi più importanti continuavano a rimanere in gioco.

Il momento decisivo è arrivato quando sul tabellone erano rimasti soltanto 5 euro e 100mila euro. Davanti al rischio di perdere tutto il montepremi in denaro, Roberta ha ricevuto un’ultima offerta da 33mila euro. “La certezza è meglio del dubbio, soprattutto avendo già vinto una macchina”, ha spiegato, decidendo di accettare.

Una scelta prudente, che le ha consentito di tornare a casa con un’auto nuova e 33mila euro. Ma l’apertura finale del pacco ha riservato una sorpresa amara: nel suo pacco erano custoditi proprio i 100mila euro.

Una vittoria importante ma anche un pizzico di rimpianto per una concorrente che, dopo una serata fortunata, ha visto sfumare proprio all’ultimo il premio più ricco rimasto in gioco.