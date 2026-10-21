Ad Affari Tuoi arriva l’amata cantante. L’annuncio di Stefano De Martino che porta a Sanremo 2027

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Ansa Stefano De Martino ad Affari Tuoi

La puntata di Affari Tuoi del 21 ottobre ha regalato diversi colpi di sfortuna, ma a catturare l’attenzione è stata soprattutto una rivelazione di Stefano De Martino. Il conduttore ha annunciato l’arrivo di Serena Brancale nella prossima puntata del programma di Rai 1. Una visita che riaccende la curiosità sul futuro televisivo della cantante pugliese e su una possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2027.

Affari Tuoi, Stefano De Martino annuncia Serena Brancale: sarà a Sanremo 2027?

“Domani ci viene a trovare Serena Brancale”. Con queste parole Stefano De Martino ha sorpreso il pubblico di Affari Tuoi, annunciando la presenza della cantante nella puntata del 22 ottobre. Immediata la reazione di Herbert Ballerina, che ha scherzato: “Allora mi devo vestire bene”.

Una battuta che ha accompagnato un annuncio particolarmente interessante. Il ritorno di Serena Brancale nel game show alimenta le indiscrezioni su una sua possibile partecipazione a Sanremo 2027.

La stessa artista non ha escluso in passato nuove collaborazioni con De Martino. Alla domanda “Manderà una canzone a Stefano?”, qualche tempo fa aveva risposto: “È un caro amico. Lo stimo. Con lui feci il Bar Stella su Rai2. Gli è piaciuta l’anima folk di Sacro. Vorrei portargli qualcosa di speciale”.

Il legame professionale tra i due è dunque consolidato e potrebbe rafforzarsi ancora di più nei prossimi mesi. Del resto, lo scorso anno il tormentone Anema e core della Brancale ha accompagnato i balletti di Affari Tuoi. Senza dimenticare che la cantante è stata protagonista di precedenti apparizioni speciali nel programma.

L’ospitata annunciata potrebbe dunque rappresentare una nuova occasione per presentare la sua musica al grande pubblico. E soprattutto portarla dritto dritto sul palco dell’Ariston, dove è già stata grande protagonista nelle ultime due edizioni condotte da Carlo Conti.

La puntata sfortunata di Alessia dell’Abruzzo ad Affari Tuoi

Al di là dell’annuncio su Serena Brancale, l’ultima puntata di Affari Tuoi è stata particolarmente sfortunata per la pacchista di turno. A tentare la fortuna Alessia, ristoratrice e sommelier abruzzese, accompagnata dal marito Matteo, anche lui sommelier e assaggiatore d’olio.

La coppia ha iniziato con il pacco numero 10, affrontando una partita complicata fin dai primi tiri. Nonostante la presenza iniziale dei 300mila euro, i premi più importanti hanno progressivamente abbandonato il tabellone.

Alessia ha quindi accettato il cambio proposto dal Dottore, lasciando il numero 10 per il 6. Subito dopo ha chiesto di aprire il pacco appena abbandonato, scoprendo che conteneva 30mila euro. La situazione è peggiorata ulteriormente quando è stato eliminato anche il pacco nero, che nascondeva 75mila euro.

Con tre tiri ancora da effettuare, il Dottore ha offerto 3mila euro, ma Alessia e Matteo hanno deciso di rifiutare. Stefano De Martino ha incoraggiato i concorrenti a non arrendersi e a vivere fino in fondo l’esperienza. Poco dopo, però, è arrivata un’altra delusione: eliminati anche i 20mila euro, ultimo premio rosso rimasto. “Noi il gioco l’abbiamo capito al contrario”, ha commentato amaramente la coppia.

L’ultima possibilità è arrivata con la Regione Fortunata. Dopo essersi confrontata con gli altri pacchisti, Alessia ha indicato la Puglia per tentare di conquistare 100mila euro. Ha poi puntato sull’Umbria. Ma alla fine nessuna delle due risposte si è rivelata corretta: la Regione vincente era la Sardegna.