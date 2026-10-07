Arisa: “Stefano De Martino non mi ha risposto”. La rivelazione sul Festival di Sanremo

Arisa ha già scritto a Stefano De Martino per Sanremo 2027, mentre spera e lavora al suo possibile ritorno all’Ariston

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IPA Arisa punta a Sanremo: la canzone mandata a Stefano De Martino

Il conto alla rovescia per l’inizio del Festival di Sanremo 2027 si fa sempre più stringente: a febbraio Stefano De Martino prenderà ufficialmente il timone della kermesse musicale portando tante novità. Non sorprende, quindi, che gli artisti e le artiste stiano già lavorando a una proposta per poter provare a partecipare come concorrenti.

Tra chi ha già detto chiaramente le sue intenzioni c’è Arisa: la cantante sembra voglia davvero tornare sul palco del Teatro Ariston e, per fare questo, ha già mandato una canzone al conduttore. Per il momento, però, sembra che lui non abbia ancora risposto.

Arisa, il messaggio (senza risposta) a De Martino per Sanremo 2027

Per partecipare al Festival di Sanremo ci vogliono talento e una buona canzone, ma anche una bella dose di determinazione non guasta. Arisa ha sempre dimostrato di averle tutte e tre queste caratteristiche, e a pochi mesi dall’inizio del Festival di Sanremo 2027 l’obiettivo per lei è chiaro: riuscire a salire ancora una volta sul palco dell’Ariston.

Mentre si prepara a tornare come coach di The Voice Senior, la cantante ha già iniziato a lavorare sulla canzone che le piacerebbe cantare nel corso della kermesse. Non solo: ha già mandato un assaggio a Stefano De Martino.

A raccontarlo è stata proprio la cantante, che a margine della conferenza dello show condotto da Antonella Clerici ha spiegato di aver inviato a De Martino un provino ancora da sviluppare.

Una proposta a cui però il conduttore, almeno per il momento, non ha dato verdetto: “Non mi ha risposto, ma credo che in questo momento lui non risponda a nessuno”, ha raccontato la cantante.

Nulla di deciso quindi, anche perché Arisa deve ancora lavorare sulla sua proposta: “È una canzone che deve essere ancora lavorata e perfezionata, ha bisogno di tanto lavoro. Io comunque continuerò a mandarla su quel WhatsApp, continuerò a bussare“.

Arisa, le parole sul Sanremo di Stefano De Martino

Pensando a Sanremo, parlare di Arisa come concorrente viene quasi naturale. Negli anni la cantante ha portato sul palco grandi capolavori, lasciando intendere quanto questo appuntamento sia importante per la canzone italiana e quanto, per lei, sia sempre una tappa emozionante.

“Non è un’esperienza pesante. Per ogni artista il momento più importante è quando partorisce un progetto, ma anche quando lo presenta al mondo. Sanremo è l’occasione più importante che abbiamo in Italia per esporlo e per raccontare quello che ci ha portato a scrivere un brano. Io voglio parlare a tutti“, ha spiegato la cantante.

Quest’anno, con l’arrivo di Stefano De Martino alla conduzione, la kermesse vedrà anche qualche piccolo stravolgimento. Una serata dedicata ad Eurovision, meno concorrenti in gara e novità anche per quanto riguarda gli artisti già giovani.

Ma nonostante le novità, Arisa rispetto a questo Sanremo ha già una percezione molto chiara. Per lei, quella di De Martino sarà “un’edizione che ci farà scoprire nuovi talenti e ce li farà amare. Stefano è una persona molto attenta a quello che c’è nel mondo, raffinata e di gusto. Mi aspetto uno spettacolo divertente e nazionalpopolare, ma anche con qualcosa in più”.