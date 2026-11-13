Stefano De Martino cambia anche il FantaSanremo: le novità

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IPA Stefano De Martino

Con il suo nuovo Festival di Sanremo, Stefano De Martino cambia anche le regole del FantaSanremo. Il cast della kermesse non è ancora stato svelato, ma il FantaSanremo 2027 è già iniziato.

FantaSanremo lancia il TotoFestival

Se Sanremo 2027 partirà a febbraio, per quanto riguarda il fantasy game legato alla kermesse fervono i preparativi. Lunedì 16 novembre 2026 infatti partirà la prima fase. Sull’app del gioco sarà attivato il TotoFestival. Gli utenti verranno sfidati a indovinare i nomi dei cantanti che verranno scelti da Stefano De Martino per salire sul Palco dell’Ariston.

Come funziona il TotoSanremo? Ogni giocatore avrà la possibilità di indicare cinque artisti, ogni nome indovinato consentirà di guadagnare 20 punti. Le scelte si potranno poi modificare durante i giorni sino all’annuncio ufficiale che arriverà a dicembre nel corso di una serata speciale, come già accaduto negli anni scorsi.

Difficile sapere, almeno per ora, chi saranno i Big in gara all’Ariston. In tanti avrebbero mandato la loro candidatura a De Martino, ma solo pochi sarebbero riusciti a spuntarla. Fra i nomi che sono circolati nell’ultimo periodo c’è quello di Emma Marrone, ex compagna e oggi grande amica di Stefano De Martino. Solo qualche tempo fa il conduttore era stato avvistato al suo concerto in compagnia della sorella, segno di un forte interessamento e, forse, di una prova per Sanremo 2027.

Non ci sarà invece Arisa che ha svelato a Fabio Fazio di aver inviato una canzone a Stefano, ma di aver ricevuto come risposta un “no”.

“Stefano mi ha avvisato personalmente – ha raccontato la cantante -. Siamo amici e mi chiamata per dirmi che per quest’anno non è cosa. Avevo mandato un brano, cosa che faccio ogni anno, perché Sanremo mi piace tanto, lo farei sempre. Mi piacerebbe anche condurlo. In fondo io vivo del mio lavoro, o lavoro o sto a casa”.

Le novità del FantaSanremo 2027

Il vero e proprio FantaSanremo 2027 partirà, come sempre, con l’inizio della kermesse. Stefano De Martino ha già annunciato le date del Festival che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2026, come sempre al Teatro Ariston.

Le regole del FantaSanremo cambieranno soprattutto per via delle modifiche che De Martino ha scelto di apportare alla manifestazione. La novità più particolare riguarda le squadra. Ci saranno infatti sette cantanti, con cinque titolari e due riserve, come avvenuto nel FantaSanremo 2026. Quest’anno però si potrà modificare ogni giorno la formazione, spostando i vari artisti considerati titolari e scegliendo anche un nuovo capitano.

Il motivo di questo cambiamento è semplice. Stefano De Martino ha infatti scelto di portare sul palco dell’Ariston in ogni serata tutti i 24 cantanti in gara. Oltre a questa novità, introdotta proprio per via delle scelte del direttore artistico, ci saranno tantissime altre sorprese per bonus, malus e premi. Previsti omaggi a Beppe Vessicchio e a Pippo Baudo, ma anche bonus specifici che verranno stabiliti per le serate delle cover (che sarà il giovedì) e per quella delle Performance, introdotta proprio da Stefano De Martino per scoprire chi rappresenterà all’Eurovision l’Italia.