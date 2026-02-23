Fantasanremo 2026, ultime ore per formare la squadra: i consigli

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Mancano pochissime ore all’inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo e ancora meno per il gong finale che decreta la chiusura delle iscrizioni al Fantasanremo, il “festival” parallelo che da diversi anni coinvolge il pubblico di appassionati. Le 00.00 del 23 febbraio 2026, infatti, sono il termine ultimo per poter iscrivere la propria squadra nella piattaforma e quindi per scegliere su chi puntare. Chi non ha ancora completato la formazione deve farlo adesso: noi vi diamo qualche consiglio pratico per evitare i malus e cercare di prendere più bonus possibili.

Come funziona il Fantasanremo: le regole

Il Fantasanremo da qualche anno infiamma il pubblico da casa quasi come il Festival stesso (o forse ancora di più): un’invenzione geniale e coinvolgente per attirare telespettatori e divertirsi durante la “settimana santa”. Prima delle nostre tips, però, rispolveriamo insieme il regolamento così da arrivare più preparati che mai all’inizio del Festival di Sanremo 2026.

Partecipare è semplice ma non banale e prima di tutto ci si deve iscrivere alla piattaforma (o scaricare l’App). Ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi per costruire la propria squadra scegliendo tra i cantanti in gara, ciascuno con una quotazione diversa. La vera difficoltà? Bilanciare chi ha concrete chance di piazzarsi in alto con chi potrebbe regalare momenti virali.

La rosa dei big deve includere sette artisti: cinque titolari e due riserve. I titolari accumulano punti durante le serate in diretta, al contrario le riserve possono incidere solo con bonus legati ad attività fuori dalla kermesse. Il capitano, invece, è la chiave di tutta la strategia perché è in grado di raddoppiare i punti ottenuti grazie al piazzamento in classifica.

Questo significa che scegliere un possibile protagonista della top five può cambiare completamente l’andamento di tutta la lega. Attenzione anche alle finestre di modifica: dopo la chiusura ufficiale, infatti, si potranno effettuare cambi solo in momenti specifici prima delle ultime serate, quindi le prime classifiche provvisorie saranno fondamentali per orientare eventuali aggiustamenti.

Nel Fantasanremo 2026 pesano tantissimo le azioni “extra”, i cosiddetti bonus: dettagli di styling, gag improvvisate, interazioni con il pubblico, apparizioni collaterali. Ogni gesto può trasformarsi in punti preziosi. Ma l’altra faccia della medaglia sono i malus, ovvero gli imprevisti tecnici, gli scivoloni, le penalità regolamentari. Il gioco vive di imprevedibilità e spesso sono gli artisti più audaci a ribaltare le classifiche con un colpo di scena.

I nostri consigli dell’ultimo minuto

Come muoversi nelle ultime ore per creare una squadra top? Prima regola: evitare scelte tutte uguali. Se nella vostra lega hanno tutti lo stesso super favorito come capitano, forse conviene differenziarsi. Inserire almeno un nome capace di intercettare bonus creativi può fare la differenza: profili come Dargen D’Amico, spesso abilissimo a giocare con palco e pubblico, oppure Ditonellapiaga, imprevedibile e molto amata dai fantallenatori, possono regalare soddisfazioni.

Secondo consiglio: non prosciugare il budget per un solo artista. I Baudi sono preziosi e un equilibrio intelligente tra quotazioni alte e medie permette di coprire più scenari possibili. Per chi punta alla classifica finale, nomi solidi come Ermal Meta o Tommaso Paradiso potrebbero garantire stabilità. E per quanto riguarda il capitano? Meglio puntare su chi unisce solidità in classifica e attitudine al gioco, così da non perdere né i punti “seri” né quelli più spettacolari.