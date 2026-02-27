Arisa a Sanremo 2026, il motivo della gag sui tranquillanti con Carlo Conti (undici anni dopo)

IPA Arisa

La terza serata del Festival di Sanremo 2026, dove si sono esibiti i restanti 15 Big in gara, ha avuto le sue “perle”: la kermesse vive oggi anche di meme, di gag, di momenti memorabili, destinati a entrare nella storia. Tornando un po’ indietro nel tempo, precisamente nel 2015, Festival condotto da sempre da Carlo Conti, è impossibile non ricordare quel momento tra analgesici e anestetici. Ecco, a distanza di undici anni, la situazione si è riproposta.

Sanremo 2026, perché Arisa ha offerto dei tranquillanti a Carlo Conti

Questa edizione del Festival di Sanremo soffre solo in parte di “noia”. Non è del tutto vero che manchino i guizzi: forse una delle problematiche più evidenti è il numero dei Big in gara, troppi per permettere allo spettacolo di andare avanti in modo diluito e senza la consueta fretta di Carlo Conti, ormai ribattezzato il “Generale con l’orologio”. I momenti “top”, tuttavia, ci sono stati anche nella terza serata, ed è destinata a rimanere nella storia la domanda di Arisa al conduttore e direttore artistico: “Sei agitato? Vorrei consigliarti qualche tranquillante“.

La risposta di Conti, per i più attenti, non è stata affatto casuale. “Non torniamo indietro negli anni”. Sì, perché dobbiamo riavvolgere il nastro di ben undici anni per ricordare uno dei momenti più esilaranti del Festival di Sanremo. C’è di più, ovviamente: il FantaSanremo prevedeva dei punti extra (10) per “Arisa offre antidolorifici a Carlo Conti”. Come da regolamento, però, non si può nominare il FantaSanremo, pena il malus di 10 punti.

Arisa a Sanremo nel 2015: era già successo

Arisa è tra le artiste più talentuose, con una voce che emoziona sempre: potrebbe cantare la lista della spesa e riceverebbe comunque un plauso della critica e dal pubblico. Riavvolgiamo il nastro di ben undici anni, quando a condurre il Festival c’era sempre Carlo Conti. L’imprevedibilità di Arisa è sempre stata tra i motivi per cui è tanto amata (oltre alla sua dolcezza, come abbiamo avuto modo di scoprire a The Voice, dove è tra i giudici più supportive). La scena si è ripetuta per quel famoso analgesico preso dopo una caduta prima di salire sul palco dell’Ariston (quando era stata scelta da Conti come co-conduttrice).

“Il dottore mi ha dato un anestetico”. Conti aveva ribattuto all’epoca con: “Anestetico? Sarà analgesico”. Indimenticabile la replica di Arisa stessa: “Ah, non è la stessa cosa? Be’, lo consiglio comunque a tutti”. La proposta non è stata dunque casuale, ma rimane profondamente legata al passato del Festival e al FantaSanremo.

Tra l’altro, Arisa è tra le favorite alla vittoria del Festival, anche se non mancano i Big che le daranno del filo da torcere: sono amatissimi i brani di Sal Da Vinci, che ha conquistato la platea dell’Ariston con la sua esibizione nella terza serata, e Serena Brancale, con un brano intimo dedicato alla mamma scomparsa. Al netto del numero dei Big in gara, anche quest’anno Sanremo ci sta consegnando delle canzoni che sentiremo (anche e soprattutto in estate). E dai dati dello share, sembra proprio che il Festival alla fine goda davvero di ottima salute: con la terza serata, Conti ha fatto “il miracolo”.