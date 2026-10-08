Sanremo Giovani 2026, svelata la commissione musicale: da Noemi a Fabio Volo, tutti i nomi

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IPA Noemi, Fabio Volo ed Ema Stokholma fanno parte della commissione musicale di Sanremo Giovani 2026

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2027 è ufficialmente in moto, con Stefano De Martino che sta mettendo ogni dettaglio per la sua prima avventura come conduttore della kermesse.

Prima che si aprano le porte del teatro Ariston, però, c’è un primo importante appuntamento: quello con Sanremo Giovani e Area Sanremo, il format che lascia spazio ai talenti più giovani e meno conosciuti del panorama musicale per dar loro la possibilità di avvicinarsi al Festival. Ad ascoltarli e a decidere chi merita la possibilità di aggiudicarsi la vittoria, una commissione musicale che, quest’anno, è formata da una serie di nomi nuovi.

“Sanremo Giovani 2026”, i componenti della commissione musicale

Il primo tassello del percorso verso il Festival è stato dunque messo al suo posto. A valutare gli artisti che proveranno a conquistare un posto nell’edizione 2027 di Sanremo sarà una commissione composta da sette persone con competenze e percorsi diversi nel mondo dello spettacolo.

A partire da Stefano De Martino, che si trova così a seguire la manifestazione su più fronti: sarà infatti il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival, ma avrà anche un ruolo diretto nella selezione dei giovani che potrebbero arrivare all’Ariston. Con lui ci sarà Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time, mentre gli altri componenti della commissione arrivano soprattutto dal mondo della musica, della radio e della produzione artistica.

Ci sono Noemi ed Ema Stokholma, che negli anni ha costruito il proprio percorso tra radio, musica e televisione. A loro si aggiungono Fabio Volo, volto noto della radio e della televisione oltre che scrittore e autore, e Carlo Pastore, che ha legato gran parte della sua carriera alla musica e alla radio.

A completare il gruppo è il Maestro Pino Perris, musicista e produttore, che porta nella commissione uno sguardo più legato alla parte musicale e alla produzione.

Sarà questa squadra, quindi, ad avere davanti le proposte degli artisti e il compito di capire quali meritano di andare avanti. Un lavoro che comincerà già nelle prossime settimane e che porterà a una prima importante scrematura.

“Sanremo Giovani 2026”, dalle prime audizioni ai sei finalisti

Per i giovani artisti, il percorso è già iniziato con le candidature, ma il momento in cui la competizione entrerà davvero nel vivo sarà alla fine di ottobre. È allora che la commissione incontrerà dal vivo i 60 artisti di Sanremo Giovani che avranno superato la prima fase, con le audizioni in programma nella Sala A di via Asiago.

Da quel gruppo usciranno 15 nomi. Non saranno però gli unici a proseguire il viaggio: a loro si uniranno infatti i 15 artisti selezionati attraverso Area Sanremo. Si formerà così una rosa di 30 giovani talenti, arrivati attraverso i due diversi percorsi ma ormai diretti verso lo stesso obiettivo.

A novembre la selezione si sposterà a Sanremo. In due weekend di audizioni dal vivo, alla presenza di Stefano De Martino, i 30 artisti saranno nuovamente chiamati a esibirsi davanti alla commissione.

È qui che la rosa si restringerà ulteriormente, fino ad arrivare a sei finalisti: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo. Ma la loro corsa non finirà con la selezione di novembre. I sei artisti si ritroveranno infatti alla finale del 18 dicembre, quando sarà scelto il vincitore di Sanremo Giovani 2026.

Per uno di loro, quella serata rappresenterà anche il passaggio decisivo verso il Festival: il vincitore avrà infatti la possibilità di accedere direttamente alla categoria Campioni di Sanremo 2027.

Nel frattempo, però, c’è ancora qualche giorno per chi vuole tentare la strada verso Sanremo. La scadenza per presentare la propria candidatura è stata infatti prorogata: le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 12 ottobre alle 18, dando qualche giorno in più agli aspiranti concorrenti per provare a entrare nella selezione.