Sanremo Giovani 2026, Stefano De Martino svela i nomi dei 60 concorrenti: alcuni li abbiamo già visti

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IPA Emma Muscat, rob e Lea Gavino tra i 60 nomi di "Sanremo Giovani"

La strada verso il palco del Teatro Ariston si fa sempre più corta. A febbraio, Stefano De Martino debutta come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, tra tante novità e un parterre di artisti che, almeno per il momento, sembra essere ancora in via di definizione.

Ma prima che il Festival della musica italiana prenda ufficialmente forma, c’è un altro appuntamento da seguire: Sanremo Giovani 2026. La competizione che punta a portare i talenti emergenti sul palco dell’Ariston entra nel vivo. De Martino ha annunciato i nomi dei 60 concorrenti che si preparano ad affrontare le audizioni: alcuni di loro, però, li conosciamo già.

“Sanremo Giovani 2026”, i 60 nomi dei cantanti

La prima selezione di Sanremo Giovani 2026 ha portato a individuare 60 artisti ammessi alle audizioni dal vivo: 55 cantanti solisti, di cui 24 donne e 31 uomini, e 5 gruppi.

Per loro si apre ora una nuova fase del percorso verso il Festival di Sanremo 2027: dovranno esibirsi davanti alla Commissione musicale, presieduta da Stefano De Martino, e convincerla affinché scelgano di farli proseguire nella competizione.

Ecco tutti i nomi selezionati dalla Rai e i titoli dei brani presentati:

Abat-Jour – Acqua di Mare Albe – Vuoi o non vuoi Alessandra Tumolillo – Giorni normali Ansia – Bimba Dormi Arianna Rozzo – Vien’ Asja – Ma non è vero Axel – La Comunicazione Basim – Distanza BIANCA. – Non Mi Passi Più ceneri – Chimera Chiara Vinci – Non è Solo Un Gioco Cialuna – Tutta l’ansia che ho Clae – CiaCiaCiaCiao Daniel Cosmic – Grandine Davide De Luca – Hai ragione tu Dubrazil – Por Favor Emma Muscat – Romanticamente Enne – Nilo Florinda – Senza ‘E Te frambo – Non disturbare Frasa – Yesssman Futura – Castelli di Rabbia Gallas – Fermo Giorgia Ari – Nord America Hermes – Touch Me Ilaria Kappler – Il filo bianco Iora – Niente di Importante Jacopo Sol – Un’eccezione Jones Junior – Il telefono Kawakami – Diamante Khamilla – Tormento La Base – Non ti chiederò Layana – Lettera d’addio Lea Gavino – L’ennesima canzone Les Votives – Non importa LioN – Poesie vuote Lor3n – Non è una canzone d’amore Maddalena – Fa Moda Malemà – Solo insieme a te MilleAlice – Aria Neartica – Foto mossa nodialpettine – Mi sento ridicolo Occhi – La guerra dei bottoni OrioN – Frastuono Petit – Sei tu Plasma – Energia meccanica Poli Ok – Questo non è amore Quarto – Che figata rob – Non imparo mai Santachiara – Ossitocina Santamarea – Tutto questo mare dentro Santi – L’America ha fallito Sarai – I Bot Selina – Maledetta Icona Selma – Io sognerò Seltsam – Che guaio l’amore Shizarina – Bugie tiposchegge – adessormai Tommaso Vulpio – Parole perse Ube – Se verrà la pioggia

“Sanremo Giovani 2026”, chi sono i volti già noti

Tra i 60 artisti che si preparano a salire sul palco delle audizioni ci sono nomi che il pubblico ha già incontrato in altri programmi televisivi.

Da Amici arriva una piccola pattuglia di ex allievi: Emma Muscat, Daniel Cosmic, Albe, Petit, Jacopo Sol, Frasa e Plasma. Per alcuni il talent di Maria De Filippi è stato il primo passo verso il mondo della musica, per altri una tappa di un percorso che oggi li riporta a puntare dritto verso Sanremo.

Anche X Factor ha lasciato il segno nella selezione di quest’anno. C’è rob, che ha vinto l’edizione 2025, ma anche i Les Votives, secondi classificati nel 2024.

E poi Layana, MilleAlice, Tommaso Vulpio, Abat-Jour, Seltsam, Davide De Luca e Santi, che sono stati protagonisti di edizioni diverse del talent. Dubrazil, invece, arriva da Nuova Scena, il programma di Netflix che mira a scovare i giovani talenti del rap.

Per qualcuno, però, quello con Sanremo Giovani è un appuntamento che si rinnova. Seltsam, Petit e OCCHI erano già stati selezionati nel 2025, mentre OrioN e Arianna Rozzo avevano partecipato all’edizione 2024. Jacopo Sol e Lor3n erano invece arrivati alla finale del 2023. Lo stesso vale per Lea Gavino, che oltre ad aver partecipato alla competizione nel 2025, è stata un volto amatissimo di Skam Italia.