Sanremo Giovani 2026, Stefano De Martino svela i nomi dei 60 concorrenti: alcuni li abbiamo già visti

Da "Amici" a "X Factor", passando per chi ci riprova dopo le precedenti edizioni: chi abbiamo già visto tra i 60 concorrenti di "Sanremo Giovani 2026"

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Paola Landriani

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Sanremo Giovani 2026, Stefano De Martino svela i nomi dei 60 concorrenti: alcuni li abbiamo già visti
IPA
Emma Muscat, rob e Lea Gavino tra i 60 nomi di "Sanremo Giovani"
Chi sono i 60 concorrenti di Sanremo Giovani? Quando iniziano le audizioni di Sanremo Giovani? Quali novità sono previste per Sanremo 2027?

La strada verso il palco del Teatro Ariston si fa sempre più corta. A febbraio, Stefano De Martino debutta come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, tra tante novità e un parterre di artisti che, almeno per il momento, sembra essere ancora in via di definizione.

Ma prima che il Festival della musica italiana prenda ufficialmente forma, c’è un altro appuntamento da seguire: Sanremo Giovani 2026. La competizione che punta a portare i talenti emergenti sul palco dell’Ariston entra nel vivo. De Martino ha annunciato i nomi dei 60 concorrenti che si preparano ad affrontare le audizioni: alcuni di loro, però, li conosciamo già.

“Sanremo Giovani 2026”, i 60 nomi dei cantanti

La prima selezione di Sanremo Giovani 2026 ha portato a individuare 60 artisti ammessi alle audizioni dal vivo: 55 cantanti solisti, di cui 24 donne e 31 uomini, e 5 gruppi.

Per loro si apre ora una nuova fase del percorso verso il Festival di Sanremo 2027: dovranno esibirsi davanti alla Commissione musicale, presieduta da Stefano De Martino, e convincerla affinché scelgano di farli proseguire nella competizione.

Ecco tutti i nomi selezionati dalla Rai e i titoli dei brani presentati:

  1. Abat-Jour – Acqua di Mare
  2. Albe – Vuoi o non vuoi
  3. Alessandra Tumolillo – Giorni normali
  4. Ansia – Bimba Dormi
  5. Arianna Rozzo – Vien’
  6. Asja – Ma non è vero
  7. Axel – La Comunicazione
  8. Basim – Distanza
  9. BIANCA. – Non Mi Passi Più
  10. ceneri – Chimera
  11. Chiara Vinci – Non è Solo Un Gioco
  12. Cialuna – Tutta l’ansia che ho
  13. Clae – CiaCiaCiaCiao
  14. Daniel Cosmic – Grandine
  15. Davide De Luca – Hai ragione tu
  16. Dubrazil – Por Favor
  17. Emma Muscat – Romanticamente
  18. Enne – Nilo
  19. Florinda – Senza ‘E Te
  20. frambo – Non disturbare
  21. Frasa – Yesssman
  22. Futura – Castelli di Rabbia
  23. Gallas – Fermo
  24. Giorgia Ari – Nord America
  25. Hermes – Touch Me
  26. Ilaria Kappler – Il filo bianco
  27. Iora – Niente di Importante
  28. Jacopo Sol – Un’eccezione
  29. Jones Junior – Il telefono
  30. Kawakami – Diamante
  31. Khamilla – Tormento
  32. La Base – Non ti chiederò
  33. Layana – Lettera d’addio
  34. Lea Gavino – L’ennesima canzone
  35. Les Votives – Non importa
  36. LioN – Poesie vuote
  37. Lor3n – Non è una canzone d’amore
  38. Maddalena – Fa Moda
  39. Malemà – Solo insieme a te
  40. MilleAlice – Aria
  41. Neartica – Foto mossa
  42. nodialpettine – Mi sento ridicolo
  43. Occhi – La guerra dei bottoni
  44. OrioN – Frastuono
  45. Petit – Sei tu
  46. Plasma – Energia meccanica
  47. Poli Ok – Questo non è amore
  48. Quarto – Che figata
  49. rob – Non imparo mai
  50. Santachiara – Ossitocina
  51. Santamarea – Tutto questo mare dentro
  52. Santi – L’America ha fallito
  53. Sarai – I Bot
  54. Selina – Maledetta Icona
  55. Selma – Io sognerò
  56. Seltsam – Che guaio l’amore
  57. Shizarina – Bugie
  58. tiposchegge – adessormai
  59. Tommaso Vulpio – Parole perse
  60. Ube – Se verrà la pioggia

“Sanremo Giovani 2026”, chi sono i volti già noti

Tra i 60 artisti che si preparano a salire sul palco delle audizioni ci sono nomi che il pubblico ha già incontrato in altri programmi televisivi.

Da Amici arriva una piccola pattuglia di ex allievi: Emma Muscat, Daniel Cosmic, Albe, Petit, Jacopo Sol, Frasa e Plasma. Per alcuni il talent di Maria De Filippi è stato il primo passo verso il mondo della musica, per altri una tappa di un percorso che oggi li riporta a puntare dritto verso Sanremo.

Anche X Factor ha lasciato il segno nella selezione di quest’anno. C’è rob, che ha vinto l’edizione 2025, ma anche i Les Votives, secondi classificati nel 2024.

E poi Layana, MilleAlice, Tommaso Vulpio, Abat-Jour, Seltsam, Davide De Luca e Santi, che sono stati protagonisti di edizioni diverse del talent. Dubrazil, invece, arriva da Nuova Scena, il programma di Netflix che mira a scovare i giovani talenti del rap.

Per qualcuno, però, quello con Sanremo Giovani è un appuntamento che si rinnova. Seltsam, Petit e OCCHI erano già stati selezionati nel 2025, mentre OrioN e Arianna Rozzo avevano partecipato all’edizione 2024. Jacopo Sol e Lor3n erano invece arrivati alla finale del 2023.  Lo stesso vale per Lea Gavino, che oltre ad aver partecipato alla competizione nel 2025, è stata un volto amatissimo di Skam Italia.

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