Chi è Rob, la vincitrice di X Factor 2025

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Rob è la vincitrice di "X Factor 2025"

X Factor 2025 si è chiuso con una finale che ha incoronato vincitrice una delle protagoniste indiscusse dell’edizione: Rob, l’artista che ha riportato il pop-punk sotto i riflettori e ha conquistato pubblico e giudici con una sicurezza da palchi già vissuti.

Arrivata nel talent quasi in punta di piedi, ne è uscita sul primo gradino del podio con la naturalezza di chi ha le idee chiarissime: voce graffiante, identità riconoscibile e zero compromessi. Puntata dopo puntata ha trasformato ogni esibizione in un manifesto del suo stile, fino a diventare una vera rivelazione.

Chi è Rob

Rob, all’anagrafe Roberta Scandurra, ha 20 anni, arriva da Trecastagni in provincia di Catania ed è una giovane cantautrice con un’idea molto chiara di sé: scrivere brani che affondano le radici nel pop-punk, il genere che sente più suo.

Il suo talento non nasce dal caso: studia canto da quando aveva sette anni. Nel 2022 vince il Tour Music Fest come Artist of the Year e ottiene una borsa di studio che la porta alla Berklee di Boston, dove frequenta un workshop di songwriting nel 2023. Un’esperienza che le affina la scrittura e le dà ancora più consapevolezza.

Nel 2025 pubblica il suo primo singolo, Lei con te, e inizia a costruire il suo percorso artistico con una direzione precisa, senza fronzoli: raccontare quello che vive e quello che è.

E poi arriva l’occasione che cambia la traiettoria: Rob decide di presentarsi alle Audition di X Factor senza pretese, solo con la voglia di far ascoltare la sua musica.

Il percorso di Rob a “X Factor 2025”

Il percorso di Rob dentro X Factor ha mostrato un’identità chiara fin dall’inizio, ma che si è definita e rafforzata puntata dopo puntata.

Alle Audition ha conquistato quattro sì con Call Me, ai Bootcamp ha superato la prova con Driver License nella versione JXDN, e ai Last Call ha chiuso il cerchio con Heads Will Roll. Un talento riconosciuto da tutti i giudici ma capito fin da subito da Paola Iezzi, che è riuscita a inserirla nella sua squadra.

Insieme a lei, Rob ha portato avanti il suo pop-punk senza tentennamenti: ogni settimana ha trasformato brani anche lontanissimi dal suo mondo in qualcosa che le assomigliasse davvero restando sempre credibile, e sempre riconoscibile.

Tra i brani più belli del suo percorso ci sono Decode dei Paramore, Ti sento dei Matia Bazar, ma anche Bring Me to Life degli Evanescence e Un’emozione da poco di Anna Oxa. Pezzi enormi, quasi “pericolosi”, che lei ha saputo dominare senza perdere identità, reinventandoli con una naturalezza che appartiene solo ai talenti veri.

Ansa

Il suo inedito, Cento ragazze, è stata la conferma definitiva: una scarica pop-punk che racconta la fine di una storia come una crisi d’astinenza, con quella rabbia lucida e quel cuore in mano che sono diventati la sua firma. Arrivata come una piccola underdog, il suo talento ha scavalcato anche quello dei colleghi, bravissimi, che sembrava avessero in tasca il biglietto per la vittoria.

Fino alla finale in Piazza del Plebiscito, dove è arrivata esattamente come doveva arrivare: su un palco grandissimo, davanti a fan emozionati, portando se stessa fino a una vittoria che segna il primo passo verso una grande carriera.

