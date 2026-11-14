Sanremo 2027, Stefano De Martino scioglie ogni dubbio: la data dell’annuncio dei Big

L’attesa per scoprire chi salirà sul palco del Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Stefano De Martino si fa sempre più viva tra i fan del Festival di Sanremo.
Con l’avvicinarsi della nuova edizione, infatti, iniziano a moltiplicarsi le domande sui nomi che comporranno il cast della kermesse e, soprattutto, su quando il conduttore avrebbe finalmente svelato le sue scelte.
Le prime indiscrezioni circolavano già da qualche giorno, ma adesso arriva la conferma: c’è una data da segnare sul calendario. I Big di Sanremo 2027 saranno annunciati l’11 dicembre, in una serata che promette di riservare più di una sorpresa.
Stefano De Martino conferma la data in uno spot: l’annuncio dei Big
La conferma arriva direttamente da un video trasmesso durante una pausa pubblicitaria, poi condiviso anche sui social. Stefano De Martino ha scelto proprio uno spot per ufficializzare una delle novità più chiacchierate degli ultimi giorni, mettendo fine alle ipotesi sulla data in cui verranno svelati i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo.
La prima sorpresa riguarda proprio le modalità dell’annuncio. Per anni il pubblico si è abituato ad aspettare il tradizionale appuntamento con il Tg1, spesso durante l’edizione delle 13, per conoscere i cantanti selezionati per il Festival. Questa volta, invece, non ci sarà nessuna lista da attendere al telegiornale: i nomi arriveranno direttamente nella prima serata di Rai 1, venerdì 11 dicembre.
Una scelta che cambia le abitudini del pubblico e che porta l’annuncio dei Big al centro di un appuntamento televisivo già molto atteso. A rendere ancora più particolare la comunicazione è la presenza di una compagna di viaggio molto speciale: Mariasole Pollio, che compare nel video proprio insieme a De Martino, pronta a scoprire anche lei tutti e 24 gli artisti in gara.
Non è però ancora chiaro che ruolo potrà avere la conduttrice, ora occupata nell’AnteFactor, nel corso della serata.
La rivoluzione di Stefano De Martino: cosa vedremo l’11 dicembre
La data scelta per annunciare ufficialmente i Big non è affatto casuale. L’11 dicembre coincide infatti con Sarà Sanremo, la serata che decreterà il vincitore tra le Nuove Proposte che, anche quest’anno, entrerà direttamente nella rosa dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston nel 2027.
Stefano De Martino sembra quindi voler ridisegnare anche il percorso che accompagna il pubblico verso il Festival, trasformando la finale dedicata ai giovani talenti in un appuntamento centrale per tutta la kermesse. In un’unica serata si concentreranno due momenti importanti: da una parte la proclamazione del vincitore scelto tra Sanremo Giovani e Area Sanremo, dall’altra la presentazione ufficiale degli artisti in gara tra i Campioni.
Una novità che potrebbe cambiare anche il peso televisivo della finale, tradizionalmente dedicata principalmente alle nuove proposte. Con l’annuncio dei Big in prima serata, l’appuntamento acquista un’attenzione diversa e diventa una prima occasione per entrare davvero nel clima della prossima edizione.
Per De Martino si tratta di una delle prime scelte simboliche della sua direzione artistica, insieme al ControFestival condotto dalla Gialappa e il PrimaFestival nelle mani dei The Jackal.
Il Festival 2027 comincia a prendere forma e il pubblico può finalmente iniziare a immaginare quali voci e quali canzoni animeranno il prossimo Sanremo.