Stefano De Martino sarebbe pronto a svelare i Big di Sanremo 2027: le indiscrezioni e il toto nomi.

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IPA Achille Lauro

Da Annalisa ad Achille Lauro, passando per Ghali e Diodato: il toto nomi per i Big di Sanremo 2027 è ufficialmente iniziato. Mancano ormai pochissimi mesi all’inizio del Festival e la lista dei cantanti che saliranno sul palco sta iniziando a prendere forma. Stefano De Martino infatti starebbe lavorando a pieno ritmo per riuscire a creare un cast di alto livello.

Chi sono i Big di Sanremo 2027?

Lo scorso 23 novembre 2026 è scaduto il termine per poter presentare le canzoni da portare in gara a Sanremo 2027. Stefano De Martino dunque starebbe riordinando le idee, insieme al suo team, per portare sul palco i suoi Big. Il direttore artistico del Festival avrebbe deciso di non superare il numero di 24 concorrenti. Uno dei cantanti arriverà, come ben sappiamo, dalle Nuove Proposte. Per questo sono 23 i posti rimasti a disposizione per i Big.

Come era prevedibile, nonostante il più stretto riserbo di Stefano De Martino, sono diversi i nomi che hanno iniziato a circolare in questi giorni. Il primo nome emerso è quello di Diodato che, dopo l’enorme successo e la vittoria a Sanremo 2020 con Fai Rumore, sarebbe pronto a conquistare ancora una volta il palco dell’Ariston in vista anche di un tour previsto per il 2027.

Fra i grandi ritorni ci sarebbe quello dei Jalisse, che dopo quasi trent’anni di rifiuti avrebbero ricevuto un “sì” da parte di Stefano De Martino. Fabio Ricci e Alessandra Drusian trionfarono nel 1997 con Fiumi di parole, senza riuscire più a tornare a Sanremo. Grazie al nuovo direttore artistico per loro potrebbe iniziare un’avventura inedita.

Salmo e l’ipotesi Achille Lauro a Sanremo 2027

Nella lista dei Big di Sanremo 2027 di Stefano De Martino sarebbero finiti anche Tananai, Emma Marrone, Ghali e Annalisa. Si parla inoltre di un ritorno di Irama, dopo l’avventura come giudice di X Factor, e della grandissima Loredana Bertè. Sembra quasi certa pure la partecipazione di Alfa, mentre avrebbero inviato la loro candidatura pure Rose Villain, Madame e Gaia.

Nella lista, non confermata, figura pure California, ex componente dei due dei Coma Cose che, dopo la fine del duo, ha iniziato una carriera da solista. Stefano De Martino ha sempre avuto una grande attenzione ai trend e alle novità per quanto riguarda la musica. Per questo avrebbe deciso di aprire le porte di Sanremo 2027 anche alla scena rap e urban, inserendo nei Big sia Frah Quintale che Fresh Mula.

Spazio pure alla musica indie con Ariete, Nu Genea, e i veterani The Kolors e Tommaso Paradiso. Fra i nomi dei Big pronti a conquistare il pubblico di Sanremo 2027 anche Sarah Toscano e le giovani promesse Emma Nolde, Anna Castiglia, Centomilacarie, Settembre, Lumiero e Mida.

Infine Stefano De Martino starebbe lavorando per portare sul palco dell’Ariston due nome importanti e che potrebbero attirare ancora più pubblico. Si tratta di Salmo e Achille Lauro. Il primo di recente aveva aperto la strada alla possibilità di sbarcare al Festival, mentre il secondo ha un legame speciale con Sanremo. L’artista, che presto sbarcherà su Rai Uno con due serate evento, potrebbe ritornare fra i Big in gara dopo le sue precedenti partecipazioni e l’esperienza come co-conduttore.