Svelati i 15 vincitori di Area Sanremo, avanti EroCaddeo. De Martino: “Tra di voi uno dei Big”

Stefano De Martino scioglie le riserve e annuncia i 15 vincitori di Area Sanremo. Il direttore artistico si sbilancia come mai aveva fatto prima

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IPA Stefano De Martino

Al Palafiori di Sanremo sono bastate poche parole di Stefano De Martino per far drizzare le orecchie a un’intera sala. In platea sedevano i sessanta finalisti del concorso, quindici dei quali appena incoronati vincitori di Area Sanremo 2026. A loro il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 ha chiesto di guardarsi intorno: il ventiquattresimo artista in gara al prossimo Festival, secondo lui, potrebbe sedere proprio lì, tra quelle poltrone.

Sono parole che pesano, perché quest’anno le regole sono cambiate. Il Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio, avrà una sola gara: 23 Big scelti da De Martino e un ultimo posto riservato a un giovane.

Area Sanremo 2026, i vincitori: chi sono i 15 nomi in corsa per Sanremo 2027

L’elenco è stato letto dallo speaker Maurilio Giordana, un nome alla volta, tra urla e abbracci: Bluesy, Bush, Clarice, Equarantacinque, EroCaddeo, Frero, Gabriele Esposito, Kimono, Lens, Lysa, Nashley, Nausica e l’inganno, Nox, Primogenito e Sofia Sole.

Il nome che conosciamo già è quello di EroCaddeo. Damiano Caddeo, cresciuto a Sinnai, in Sardegna, lo abbiamo conosciuto a X Factor 2025 nella squadra di Achille Lauro, quando il suo inedito Punto ha scalato le classifiche dello streaming. Dietro quel successo c’è una gavetta vera tra cui un posto fisso lasciato per la musica, i turni da commesso, le canzoni scritte nei giorni liberi. Oggi ha un album d’esordio all’attivo, e la sua presenza tra i quindici racconta quanto si sia alzata l’asticella del concorso.

Riflettori accesi anche su Primogenito, al secolo Gabriele Tosti, classe 2004, che il critico Michele Monina indica già come favorito per l’Ariston. E poi ci sono le storie più affascinanti, come quella di Gabriele Esposito, che da Napoli ha affrontato per due volte dieci ore di treno pur di esserci.

In giuria, accanto a Stefano De Martino, siedono Fabio Volo, Ema Stokholma, Noemi, Claudio Fasulo, il maestro Pino Perris e Carlo Pastore. Proprio Volo ha regalato il momento più tenero, rivolgendosi a chi è rimasto fuori: anche lui ha iniziato cantando e, tra i 23 e i 32 anni, ha collezionato soltanto rifiuti. Il suo augurio? Che un no di oggi diventi un sì domani.

Sanremo 2027, cosa cambia per i giovani: un solo posto tra i 24 Big

Il prossimo fine settimana la stessa commissione ascolterà i 15 artisti di Sanremo Giovani, che si uniranno ai ragazzi di Area Sanremo: trenta voci per sei posti, tre per ciascun percorso. Saranno questi sei superfinalisti a contendersi a dicembre l’unico biglietto per l’Ariston, che vale un posto tra i Big di Sanremo 2027.

È la grande svolta firmata De Martino, che riprende lo schema usato nel 2019 da Claudio Baglioni: allora dai giovani arrivò un certo Mahmood, che quel Festival finì per vincerlo con Soldi. Spariscono così le Nuove Proposte e, con loro, i due posti garantiti che Area Sanremo aveva fino allo scorso anno.

Il Comune e l’Orchestra Sinfonica, che organizzano il concorso, applaudono: l’assessore Alessandro Sindoni promette ai sei un percorso televisivo ancora top secret e finali ribattezzate Area Sanremo Finals.

Tra quindici volti ancora increduli, quindi, potrebbe nascondersi la voce che a febbraio canteremo tutti insieme. Segnatevi questi nomi. La corsa verso l’Ariston è appena cominciata.