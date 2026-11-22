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IPA Stefano De Martino, chi sono i sei finalisti di Sanremo Giovani 2026

Il Festival di Sanremo 2027 si avvicina e Stefano De Martino continua ad aggiungere tasselli al puzzle della sua prima edizione alla guida della kermesse, nelle vesti di conduttore e direttore artistico.

Mentre continuano a circolare le indiscrezioni sui nomi degli artisti che saliranno sul palco dell’Ariston nella categoria Big, c’è un altro appuntamento che tiene impegnato il conduttore. È quello con Sanremo Giovani, la competizione che ogni anno offre a nuovi talenti l’occasione di conquistare un posto nel cast del Festival.

Il meccanismo di quest’anno prevede un solo vincitore, che accederà direttamente alla categoria Campioni di Sanremo 2027. E il percorso verso la finale è ormai entrato nella sua fase decisiva: dopo la conclusione delle audizioni live, sono stati ufficializzati i sei artisti che si contenderanno l’ultimo posto disponibile tra i Big.

“Sanremo Giovani”, annunciati i 6 finalisti

È stato un percorso lungo, cominciato ben prima delle audizioni dal vivo e che ha coinvolto tantissimi giovani talenti desiderosi di trovare il proprio spazio nella musica italiana. La selezione di Sanremo Giovani 2026 è partita infatti dall’ascolto di tutte le candidature pervenute, per poi arrivare a una prima rosa di trenta artisti: quindici selezionati per Sanremo Giovani e altri quindici provenienti da Area Sanremo.

Per loro si sono aperte le porte delle audizioni live, articolate in due weekend nella città ligure e arrivate ora a una scelta definitiva.

Un passaggio importante, seguito da vicino anche da Stefano De Martino, che ha preso parte agli ascolti in qualità di direttore artistico del prossimo Festival. A valutare le proposte è stata una Commissione Musicale presieduta proprio da lui e composta da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai.

Al termine di questo percorso sono stati individuati i sei artisti che accedono alla fase finale, equamente divisi tra le due competizioni. Per Sanremo Giovani proseguono Florinda, Petit e Santamarea, mentre da Area Sanremo arrivano Lens, Nausica e l’Inganno e Primogenito.

Per tutti e sei si apre adesso una possibilità importante: quella di portare la propria musica davanti al pubblico e provare a conquistare un posto sul palco dell’Ariston. La nuova formula, infatti, prevede un solo vincitore, che accederà direttamente alla categoria Campioni del Festival di Sanremo 2027.

“Sarà Sanremo”, l’appuntamento che svela (anche) i Big del Festival

Per conoscere il nome del vincitore bisognerà aspettare venerdì 11 dicembre. È questa la data scelta per Sarà Sanremo, la serata speciale in onda in prima serata su Rai 1, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

La novità di questa edizione sta proprio nella formula. Il vincitore accederà direttamente alla categoria Campioni con un brano inedito, diventando così il ventiquattresimo artista in gara. Un solo nome, dunque, si aggiungerà ai ventitré già scelti da Stefano De Martino.

E proprio il direttore artistico avrà un altro annuncio importante da fare nel corso della serata. Sarà Sanremo sarà infatti anche l’occasione per svelare ufficialmente il cast dei Big della 77esima edizione.