Sanremo Giovani 2026, scelti i 60 cantanti: quando andrà in onda la finale

Sanremo Giovani 2026 entra nel vivo: la Rai ha annunciato la scelta dei 60 cantanti e le prossime fasi (con una finale in diretta)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Manca ancora qualche mese all’inizio del Festival di Sanremo 2027, ma Sanremo Giovani 2026 è già entrato nel vivo. La Rai infatti ha annunciato che sono stati selezionati i 60 cantanti che avranno la possibilità di accedere alle audizioni dal vivo.

Sanremo Giovani 2026, chi sono i 60 cantanti selezionati

Come ben sappiamo, Sanremo Giovani è il concorso che consentirà ad un giovane talento di cantare sul palco dell’Ariston, accedendo al prossimo Festival nella sezione dei Campioni. A guidare la commissione musicale c’è Stefano De Martino, alla ricerca di un nuovissimo talento da portare alla kermesse.

Come svelato dalla Rai i primi 60 concorrenti sono già stati scelti. Fra loro ci sono 55 cantanti solisti (24 donne e 31 uomini) e ben cinque gruppi. Lo step successivo prevede le audizioni dal vivo in cui gli artisti dovranno esibirsi di fronte alla commissione musicale, cercando di accedere in questo modo alla fase successiva.

A valutare i cantanti e i gruppi ci sarà una giuria molto particolare. A guidarla sarà Stefano De Martino, il direttore artistico del Festival, seguito da Noemi, Carlo Pastore, Fabio Volo, Ema Stokholma, Pino perris e Claudio Fasulo.

Quest’anno dunque Sanremo Giovani prevede una serie di selezioni con eliminazioni che porteranno alla scelta di un solo artista. Terminate le audizioni dal vivo di Sanremo Giovani e di Area Sanremo, resteranno 30 artisti che potranno accedere alla fase successiva. A questo punto la selezione continuerà sino all’individuazione di sei finalisti: 3 di Sanremo Giovani e 3 di Area Sanremo.

Tra i 60 artisti selezionati la maggior parte – ben 23 partecipanti – provengono dal Sud e dalle Isole. Troviamo poi 18 concorrenti che arrivano dal Centro e dal Nord. Come rivelato dalla Rai, il Lazio è la regione maggiormente rappresentata, arrivando a 12 candidature. Fra le curiosità la partecipazione alle audizioni di un’artista che è nata a Malta.

La Rai ha poi sottolineato un dato molto particolare riguardo i 60 cantanti scelti a Sanremo Giovane 2026: “Per la prima volta nella storia recente del concorso si registra infatti una sostanziale parità tra candidature maschili e femminili, a conferma di una crescente presenza delle giovani artiste nel panorama musicale nazionale. Dato che trova riscontro anche tra gli ammessi alle audizioni con una piccola prevalenza maschile”.

Quando sarà la finale di Sanremo Giovani 2026

Lo step decisivo sarà la finale di Sanremo Giovani 2026 che andrà in scena venerdì 11 dicembre 2026. In quell’occasione, come deciso da Stefano De Martino, i 6 finalisti si sfideranno durante un appuntamento trasmesso in diretta su Rai Uno dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Chi vincerà il concorso potrà accedere all’unico posto a disposizione nella sezione Campioni del Festival di Sanremo 2027. Fra i 60 concorrenti che sono stati selezionati ora, dunque, è già presente il cantante che potrà gareggiare fra i Big che saliranno sul palco dell’Ariston.