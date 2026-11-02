L’Eredità, Matilde Brandi contro le nuove Professoresse: “La Rai ha perso i talenti migliori”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Matilde Brandi contro le nuove Professoresse

Il cambio delle Professoresse de L’Eredità continua a far discutere. Dopo le critiche e polemiche dei telespettatori nei confronti di Ofelia Passaponti e Marta Antonucci, arriva lo sfogo di Matilde Brandi. La nota soubrette ha espresso pubblicamente il proprio disappunto per la mancata riconferma di Greta Zuccarello, che faceva coppia con Linda Pani fino alla scorsa estate. La showgirl, grande amica della ballerina, ha affidato a Instagram un messaggio dai toni critici nei confronti della Rai e della trasmissione condotta da Marco Liorni.

L’Eredità, Matilde Brandi attacca la Rai per l’addio di Greta Zuccarello

La nuova stagione de L’Eredità è cominciata con un cambiamento importante. Dopo due anni, Greta Zuccarello e Linda Pani sono state sostitute due nuovi volti. Una decisione che ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico e alla quale si è aggiunta ora quella di Matilde Brandi.

La ballerina e showgirl, legata a Greta da una profonda amicizia sbocciata a L’Isola dei Famosi nel 2024, ha scelto Instagram per manifestare il proprio disappunto. Dopo aver elogiato le qualità artistiche dell’amica, si è rivolta direttamente a lei con parole di grande stima: “Hai un talento che pochi hanno”.

Ma è soprattutto il passaggio successivo ad aver attirato l’attenzione. Brandi ha infatti chiamato in causa direttamente il programma di Rai 1, criticando la decisione di interrompere la collaborazione con Zuccarello.

“Ma lo devo dire, la trasmissione L’Eredità su Rai1 ha perso una grande professionista“, ha scritto, senza nascondere la propria delusione.

La showgirl ha poi allargato il discorso alle opportunità che la televisione dovrebbe offrire ai talenti emergenti: “I talenti migliori vanno aiutati a crescere sempre e non lasciarli andare, bisogna lavorare sui giovani perché altrimenti restiamo sempre tutti fermi alla tv vecchia e passata”.

Parole nette, che suonano come una critica alle scelte del programma e, più in generale, alla gestione dei giovani professionisti nel mondo televisivo. E che svelano quello che non è mai stato chiaro fino ad oggi: a quanto pare è stata la Rai a licenziare Greta Zuccarello.

Una scelta presa molto probabilmente dopo l’addio di Linda Pani, che ha deciso di dedicarsi ad altre attività. La produzione ha dunque optato per una nuova coppia anziché lasciare Greta e sostituire solo Linda. Ma il pubblico non ha apprezzato fino in fondo.

La replica di Greta Zuccarello e il sostegno del pubblico

“Ti voglio bene”, si è limitata a replicare Greta Zuccarello, ormai da due anni un’amica preziosa per Matilde Brandi. Il pubblico si è schierato dalla parte dell’ex Professoressa dell’Eredità.

“Manchi tanto”, ha scritto più di qualcuno. Mentre altri hanno aggiunto: “Davvero brava Greta,spontanea. Lei e Linda erano la freschezza, la simpatia e la spontaneità della trasmissione. Le due muove girls sono messe lì…stop! Speriamo di rivedere in tv Greta e Linda”.

Altri ancora sono stati decisamente perentori: “Linda e Greta le migliori Professoresse de L’Eredità“. Non è mancato chi ha invece ribadito che anche le nuove Professoresse Ofelia Passaponti e Marta Antonucci sono giovani talenti e per questo vanno supportate. O meglio, bisogna dare loro il tempo di crescere e migliorare.