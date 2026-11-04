Marco Liorni stuzzica il concorrente all’Eredità ed elogia le Professoresse

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Liorni

Marco Liorni torna al timone dell’Eredità con una puntata emozionante e divertente. Il conduttore è ormai diventato un punto di riferimento fondamentale per il pubblico delle 18:40, pronto a seguire le appassionanti sfide dei concorrenti del quiz di Rai Uno. Accanto a lui le nuove professoresse Marta Antonucci e Ofelia Passaponti.

Marco Liorni e le polemiche sulle nuove Professoresse

Proprio quest’ultime sono finite, negli ultimi giorni, al centro di alcune polemiche. I telespettatori infatti si erano ormai affezionati alla presenza di Linda Pani e Greta Zuccarello. Entrambe avevano instaurato un ottimo feeling con Marco Liorni, fatto di battute e sketch divertenti, ma soprattutto spontanei.

Marta Antonucci e Ofelia Passaponti hanno invece incontrato qualche difficoltà. La prima è nuova in tv, mentre la seconda è stata Miss Italia. Entrambe stanno iniziando ad ambientarsi all’interno dell’Eredità, imparando a gestirne i meccanismi.

Le due nuove Professoresse si sono messe in gioco, ma hanno bisogno ancora di tempo per entrare alla perfezione nel loro ruolo. Una condizione più che normale, anche se in tanti, in particolare sui social, non hanno risparmiato critiche. Il pubblico, in sostanza, si è diviso fra chi apprezza la scelta di cambiare le Professoresse e chi invece vorrebbe tornare indietro.

Una piccola polemica, quella nata intorno all’Eredità, che probabilmente sarà finita anche sotto gli occhi di Marco Liorni. In questa puntata del programma infatti il conduttore, con la consueta simpatia e gentilezza, ha accolto le Professoresse in studio, rivolgendogli frasi di apprezzamento.

“Un sacco di persone in giro mi chiedono di voi, che devo dire?”, ha scherzato Marco Liorni. Il presentatore si è poi complimentato con Marta e Ofelia per il loro look. “Carine anche come siete vestite”, ha esclamato.

Marco Liorni stuzzica il campione Federico

Polemiche a parte, L’Eredità ci ha regalato, anche nella puntata del 4 novembre 2026, una partita ricca di colpi di scena. A confrontarsi per arrivare alla Ghigliottina alcuni concorrenti nuovi e altri già considerati veterani dello show.

“Ieri si è aggiudicato 41.600 euro”, ha detto il presentatore, svelando il campione Lorenzo. Poco dopo ha presentato anche Leopoldo, arrivato per scoprire il meccanismo dello show Rai, Lara, professoressa di Inglese e amante dei Pokemon, ma anche Riccardo da Sarzana, e Marika, farmacista da San Carlo, in provincia di Cesena. Liorni ha poi svelato Federico, arrivato numerose volte alla Ghigliottina, e Davide, ingegnere e aspirante filosofo.

Il primo gioco ha visto Federico perdere e puntare il dito contro Marika, vincendo il duello. “Ho rischiato, lei è stata molto brava – ha commentato -. Si è trattata di una sfida alla pari”. Appassionante anche la sfida fra Federico e Leopoldo che è stata veramente sino all’ultima risposta. “Peccato bastava un centesimo”, ha esclamato Liorni, salutando Leopoldo.

Alla fine, dopo aver superato indenne La Scossa, ad arrivare in finale è stato proprio Federico. Il concorrente è approdato al tavolo finale con tanta emozione. “La stanchezza dopo giorni arriva, purtroppo”, ha spiegato in riferimento a tutte le volte in cui era riuscito ad arrivare alla Ghigliottina.

Una volta al tavolo, pronto a giocare per 25mila euro, Federico si è mostrato molto sicuro di sè, scrivendo immediatamente la parola “estero”.

“Devo essere sincero ho fiducia completa”, ha ammesso al conduttore che a quel punto si è divertito un po’ a giocare. Marco Liorni ha infatti stuzzicato Federico, facendogli credere che la sua risposta fosse sbagliata, sino a quando lui, esasperato, non ha esclamato: “Dai Marco, mi stai tenendo sulle spine, se è giusta devi dirmelo!”.

A quel punto Liorni è scoppiato a ridere ed è andato ad abbracciarlo. “Andiamo a festeggiare!”, ha esclamato, rivelando che la parola giusta era proprio “estero”.