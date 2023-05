Incoronazione Carlo, le parole emozionanti per William. Il gesto di Harry

Fonte: IPA/Getty Images Incoronazione Re Carlo, Zara punta sull’eleganza (e Beatrice si illumina per lui)

“Grazie, William”. Il momento più emozionante dell’Incoronazione, quello tra un padre e un figlio, tra Carlo III, ufficialmente proclamato Re d’Inghilterra, e William, Principe del Galles, che ha giurato lealtà e fedeltà alla Monarchia. Un giorno storico non solo per il Regno Unito, ma per tutto il mondo. Eppure, in un clima di festa, qualcuno ha cercato di passare inosservato, di rimanere ai margini. Proprio lui, il Principe Harry, che ha accettato l’invito, lasciando a casa la moglie Meghan Markle nel giorno del compleanno di Archie, il 6 maggio.

Incoronazione Carlo, le parole per William durante il bacio

Il Principe William si è inginocchiato di fronte a Re Carlo. God Save the King, si dice in questi casi. Di fronte al Principe del Galles, durante l’Incoronazione, non c’è solo il Re, ma soprattutto suo padre. “Ti prometto la mia lealtà e fedeltà”, ha eseguito il rito solenne, la tradizione è stata rispettata. Poi, un bacio sulla guancia. E due parole, proferite da Carlo e riprese dagli esperti Reali. “Grazie, William”.

Come riporta il Mirror, Re Carlo III ha voluto ringraziare il figlio, in quello che è stato il momento più toccante dell’Incoronazione. Oltretutto, il voto del Principe del Galles ha anche ricordato lo stesso che il Principe Filippo aveva fatto alla Regina Elisabetta. Un ulteriore omaggio alla Regina scomparsa l’8 settembre al Castello di Balmoral, che tanto amava.

Il gesto impacciato di Harry, seduto in terza fila

Alla fine, tutti gli occhi erano puntati su di lui: il Principe Harry. Una presenza “ingombrante”, proprio lui che un tempo era conosciuto per essere l’anima della festa. L’assenza di Meghan Markle si è fatta sentire. Lei è la sua forza, e lo aiuta a sciogliersi in queste situazioni, come un tempo faceva il Principe William.

Quello che è certo è che Harry ha mantenuto un basso profilo. In pubblico, non si è mai tradito, fatta eccezione per un gesto quasi goffo che non è passato inosservato. Quando si è avvicinato al fratello William, ha cercato di ignorarlo. Questa è la prima volta che il Principe ha rivisto la sua famiglia dopo le aspre critiche presenti nel suo libro, Spare.

L’unica ad avergli offerto un po’ di supporto è stata proprio Beatrice di York, ma la loro affinità non è mai stata un mistero. Harry ha anche cercato di scherzare sulla sua “giornata impegnativa” con Jack Brooksbank, marito di Eugenia di York. Secondo il Mirror, ha detto che sarebbe “partito verso le quattro meno un quarto”. E così ha fatto, salendo su un’auto nera al termine della cerimonia.

Re Carlo e la Regina Camilla salutano dal balcone: Harry non c’è

Ci abbiamo sperato, fino all’ultimo, ma alla fine il Principe Harry non ha preso parte al tradizionale saluto dal balcone. Dopo l’Incoronazione, Carlo e Camilla hanno salutato il popolo: con loro anche il Principe William, Kate Middleton, i Principini George, Charlotte e Louis. A Harry, alla fine, non è stato permesso di avere un ruolo ufficiale in questo giorno importante per la Famiglia Reale. Presente solo alla cerimonia, non ha preso parte agli eventi della giornata.