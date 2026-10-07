Ballando con le Stelle, Totti piange e Noemi Bocchi crolla tra le braccia di Pernice

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Noemi e Pernice a Ballando con le Stelle, Totti in lacrime

Il debutto di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle 2026 ha lasciato decisamente il segno. Da giorni la 38enne romana è al centro del dibattito pubblico e il suo samba con Giovanni Pernice non ha lasciato indifferente. Francesco Totti compreso che, dopo aver espresso pubblicamente orgoglio e stima per la compagna, si è lasciato andare ad un vero e proprio pianto. Mentre la bionda concorrente di Milly Carlucci è crollata dietro le quinte del dancing show.

Ballando con le Stelle, Francesco Totti piange per Noemi Bocchi

Noemi Bocchi alla prima puntata di Ballando con le Stelle ha lasciato letteralmente in lacrime Francesco Totti. Inizialmente contrario a questa avventura televisiva della compagna, l’ex calciatore ha velocemente cambiato idea.

“Lui pensava io non ce la potessi proprio fare. Quando poi ha visto l’esibizione si è alzato da tavola, si è messo in un angolo e si è emozionato“, ha raccontato lei a Ballando Segreto, lo spin off di Ballando con le Stelle su RaiPlay.

La Bocchi ha confidato di aver ricevuto commenti positivi, anche da chi, come Totti, inizialmente non credeva alle sue possibilità: “Diceva ‘tu per come sei fatta, caratterialmente, secondo me non la puoi fare'”.

Poi, dopo l’esibizione: “Si è messo a piangere e sono contenta di questo perché, come ho detto in puntata, lui non esprime emozioni. Si è emozionato perché ha visto quanto ho faticato e quanto mi sono impegnata. Vedermi ballare così e riuscire a vedere cosa stavo facendo gli ha dato una forte emozione”.

Noemi Bocchi e il crollo tra le braccia di Giovanni Pernice

Dietro il debutto a Ballando con le Stelle, però, non ci sono state soltanto soddisfazioni. Noemi Bocchi ha raccontato anche uno dei momenti più complicati vissuti durante la preparazione della prima esibizione, quando la pressione per l’esordio si è fatta improvvisamente sentire.

A pochi giorni dalla diretta, l’ansia ha preso il sopravvento. “Mi è salita l’ansia. Ho avuto un vuoto”, ha confessato la diretta interessata. In quel momento al suo fianco c’era Giovanni Pernice, il maestro che la accompagna nell’avventura televisiva: “Sono crollata tra le braccia di Giovanni”, ha detto Noemi.

Un momento di fragilità arrivato prima della prova più attesa. Poi la pista, l’esibizione e, dall’altra parte dello schermo, una reazione che forse nemmeno Noemi aveva previsto: le lacrime di Francesco Totti. Proprio lui che all’inizio era convinto che Ballando con le Stelle non facesse per lei.

Noemi Bocchi e la richiesta di Alberto Matano

Superato brillantemente l’esordio a Ballando con le Stelle, ora Noemi Bocchi dovrà dimostrare altro. Di essere una brava ballerina sicuramente, ma anche provare che c’è molto altro oltre la definizione di compagna di Francesco Totti.

Alberto Matano, giurato della trasmissione, è stato chiaro a La Vita in Diretta: “Oltre ad essere performante nel ballo, vedremo se riuscirà a farci davvero conoscere chi è Noemi. Al momento abbiamo visto un bellissimo ballo, ma abbiamo voglia di sapere più di lei”.

Dello stesso avviso Francesca Fialdini, commentatrice a bordo campo: “Balla benissimo ma deve parlare anche di altro, non solo di Totti”.