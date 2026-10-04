Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Fialdini, Simona Ventura, Noemi Bocchi

Dopo il successo della prima puntata della nuova edizione del dancing show di Milly Carlucci, è tornato a Domenica In il talk su Ballando con le Stelle. Un momento di confronto e approfondimento, dove non sono mancate risate e confessioni ma anche le frecciate più velenose. A pungere è stata, inaspettatamente, Francesca Fialdini, che non ha esitato a dire la sua su Noemi Bocchi. A difendere la compagna di Francesco Totti Simona Ventura, supportata da Rossella Erra. Ne è venuto fuori un siparietto che non ha lasciato indifferenti i telespettatori.

Francesca Fialdini punge Noemi Bocchi dopo Ballando con le Stelle

Noemi Bocchi è stata una delle grandi protagoniste della prima puntata di Ballando con le Stelle 2026. Per la compagna di Francesco Totti si è trattato del suo assoluto debutto televisivo dopo i pettegolezzi e le indiscrezioni che da anni accompagnano la sua persona. Con l’aiuto di Milly Carlucci la 38enne romana sta cercando di scrollarsi di dosso questo peso con cui ormai deve fare i conti da tempo.

“Le insicurezze mi sono venute da quando sto con Francesco Totti, il suo personaggio mi schiaccia. Ora non mi sento di essere quella ragazza che ha avuto una vita sua, i problemi suoi, i suoi figli, i suoi impegni. Ormai sono semplicemente solo la compagna di”, ha raccontato in un confessionale di Ballando con le Stelle. Parole che sono state apprezzate da molti, come ad esempio da Mara Venier, che l’ha definita bella e brava nel talk di Domenica In.

Queste dichiarazioni della Bocchi non hanno però convinto fino in fondo Francesca Fialdini che si è lasciata andare ad un giudizio tagliente: “È tutto vero però la prima a non parlare più di Francesco dovrebbe essere lei“, ha fatto notare la giornalista e conduttrice. Poi ha aggiunto: “E invece è stata tutta la sera a dire che ha ballato per Francesco… allora mettiti d’accordo. Se tu vieni e dici che hai un carico cerchi di parlare di altro. È stata bravissima ma sulle parole continua con le parole degli altri su di lei”.

Simona Ventura e Rossella Erra difendono Noemi Bocchi

Un commento che ha scatenato Simona Ventura, che condivide con la Fialdini il ruolo di commentatrice a bordo campo e la gestione del tesoretto del varietà del sabato sera: “Gelosetta anche tu?”. Il riferimento è a Giovanni Pernice, l’insegnante di Noemi Bocchi che in passato ha ballato anche con Francesca.

Ma queste parole ricalcano anche la battuta tagliente della prima serata di Ballando con le Stelle, quando la Ventura ha tentato di accende la miccia dando a Barbara D’Urso della gelosetta per via del nuovo legame tra Pasquale La Rocca e Ornella Muti.

Tornando alla Fialdini, quest’ultima non si è detta gelosa di Pernice ma con la sua osservazione ha voluto comunque invitare la Bocchi ad andare oltre la sua love story con il mitico Capitano della Roma. “Siamo solo alla prima puntata, arriverà”, ha assicurato Rossella Erra, che ha dato la parte del suo tesoretto proprio a Noemi.

Per la tribuno del popolo la Bocchi è stata coraggiosa per la scelta di partecipare ad un programma del genere e ballare da sola alla puntata d’esordio: “Non è da tutti. Ha avuto coraggio”.