Getty Images I Jalisse a Sanremo 2027

Ebbene si, chi la dura la vince: i Jalisse dopo 30 anni e innumerevoli rifiuti, torneranno al Festival di Sanremo, su quel palco dove tutto era cominciato. Il nuovo conduttore e direttore artistico Stefano De Martino si sarebbe innamorato subito del brano presentato dal duo, decidendo di interrompere la “maledizione” dei rifiuti.

I Jalisse, duo musicale pop italiano formato dai coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, avevano vinto il Festival di Sanremo nel 1997 con il brano Fiumi di parole. Dopo quella vittoria, avevano presentato ogni anno una canzone per tornare in gara, collezionando “fiumi di rifiuti” consecutivi. Una lunga serie di esclusioni che li aveva fatti diventare un vero e proprio caso mediatico Bocciature, tra l’altro, affrontate con molta autoironia dal duo tanto da divenire anche simbolo di tenacia e perseveranza nel mondo musicale italiano. Alessandra e Fabio non hanno mai mollato, sicuri che un giorno qualcuno li avrebbe premiati. E così è stato.

Prima di questa possibile riammissione in gara, i Jalisse erano tornati sul palco dell’Ariston solo come ospiti fuori gara nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024, chiamati a sorpresa da Fiorello e Amadeus.

Curiosità: Per preparare il trentesimo tentativo consecutivo, i Jalisse si sono affidati a un nuovo manager, Michele Torpedine, storico scopritore e manager de Il Volo.

Al momento si tratta ancora di un’anticipazione giornalistica rilanciata da varie testate. L’annuncio ufficiale del cast da parte di Stefano De Martino è previsto per l’11 dicembre 2026 in diretta su Rai. Intanto, il premio alla tenacia e perseveranza lo hanno già vinto.