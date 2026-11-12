Nonostante otto presenze al Festival e ben due vittorie, Arisa ha confessato a Fazio di aver inviato una sua canzone a Stefano De Martino ma di aver ricevuto un no

Che i Jalisse non si deprimano e non mollino: a quante pare anche Arisa, la cantante forse più acclamata oggi in Italia, una delle voci più belle e premiate, ha ricevuto un due di picche da Sanremo, dalla diretta voce del suo nuovo direttore artistico Stefano De Martino. E non sarebbe nemmeno il primo, ma (almeno) il terzo della sua carriera. Nonostante le otto presenze complessive e le ben due vittorie.

A confessarlo è lei stessa, dal tavolo di Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio. Con il candore e la sincerità che la distingue, quella “Sincerità” che le ha portato tanta fortuna e non la ha mai abbandonata da inizio carriera, la cantante ha rivelato di aver mandato, “come ogni anno” la sua canzone ma di aver ricevuto un rifiuto.

“Eh, io quest’anno a Sanremo 2027 no: noi (io e Stefano, ndr) siamo amici e lui gentilmente mi ha avvisato che quest’anno non è cosa”; “Ci sei rimasta male?” le chide Simona Ventura, e lei: “Tesoro, posso dirti? Io per quanta riguarda Samrmeo lo farei sempre, mi piace assai”.

Arisa, i rifiuti confermati a Sanremo

Di seguri rifiuti confermati pubblicamente:

• Sanremo 2022 (Direzione Amadeus). Arisa presentò il brano La vita splendida, scritto per lei da Tiziano Ferro, Brunori Sas e Dimartino. La canzone fu scartata e venne poi incisa da Tiziano Ferro.

• Sanremo 2023 (Direzione Amadeus). Anche l’anno successivo la cantante inviò una proposta che non rientrò nella lista dei Big. L’artista ammise successivamente di aver vissuto questo doppio rifiuto consecutivo con grande sofferenza e senso di inadeguatezza.

• Sanremo 2027 (Direzione Stefano De Martino). Ospite a Che Tempo Che Fa l’11 novembre 2026, ha rivelato di aver già proposto un brano al nuovo direttore artistico, ricevendo però un rifiuto preventivo

Tutte le presenza di Arisa al Festival

Arisa conta 8 presenze ufficiali tra il 2009 e il 2026, senza mai classificarsi al di sotto del decimo posto.

Ha vinto due volte: nel 2009 tra le Nuove Proposte con Sincerità e nel 2014 tra i Big con Controvento. Ha inoltre conquistato un secondo posto nel 2012 con La notte.

Nel 2015 ha affiancato Carlo Conti come co-conduttrice della manifestazione, insieme ad Emma Marrone.