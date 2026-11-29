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IPA Stefano De Martino

La sigla storica, il mistero sui co-conduttori, le indiscrezioni sui cantanti in gara e persino una curiosità sul look che sfoggerà all’Ariston. Stefano De Martino è stato ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa di domenica 29 novembre, dove ha raccontato come procedono i preparativi per il Festival di Sanremo 2027. Il conduttore ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua prima edizione della kermesse musicale, salvo poi lasciarsi sfuggire qualche interessante anticipazione. E soprattutto la risposta sui Jalisse potrebbe aver tradito le sue intenzioni.

Sanremo 2027, cosa ha detto Stefano De Martino a Che tempo che fa

“Ho l’entusiasmo della prima volta e so che sarà irripetibile con tutte le sue sfaccettature e tutte le sue problematiche, come l’inesperienza. Sanremo è una cosa bella”, ha confidato Stefano De Martino a Fabio Fazio.

Tra gli impegni televisivi e le riunioni con il team creativo del Festival, la Rai e le case discografiche, il conduttore sta lavorando da mesi alla costruzione del suo primo Sanremo. Particolarmente impegnativa è stata la selezione dei brani: sono arrivate tantissime proposte e alcune sono rimaste in ballottaggio fino alle ultime fasi.

Una delle certezze riguarda invece la sigla della 77esima edizione del Festival di Sanremo. De Martino ha scelto di recuperare quella storica di Pippo Baudo, che verrà riarrangiata da Pino Perris. Un omaggio alla tradizione televisiva italiana, pensato per risvegliare i ricordi degli spettatori.

“Ognuno di noi ritornerà in un’altra epoca grazie ai ricordi”, ha spiegato l’ex ballerino, oggi direttore artistico della kermesse musicale italiana più importante.

I Jalisse ci saranno a Sanremo 2027? La rivelazione di De Martino

Grande curiosità anche intorno ai nomi dei cantanti in gara e degli eventuali ospiti. Fabio Fazio ha provato a strappare qualche anticipazione al collega, che ha risposto alternando ironia e diplomazia.

“Arisa non ci sarà”, ha ribadito De Martino, salvo poi scherzare sulla possibile presenza di Stash: “Lui che ha detto da te? Ha fatto intendere che ci sarà? Allora non ci sarà (ride, ndr)”. Ma è quando la conversazione si è spostata sui Jalisse che il conduttore si è trovato maggiormente in difficoltà.

“È una domanda inopportuna. Se dicessi di sì farei spoiler, se dicessi di no sarebbe una bugia”, ha ammesso. Parole che sembrano nascondere una conferma implicita.

Stefano ha glissato anche sulla chiacchieratissima reunion dei Maneskin sul palco dell’Ariston: “Ma io non so niente di questo Festival. Io non vedo l’ora di farvi ascoltare le canzoni, io le ascolto ovunque perché le ho sul cellulare. Spero di non essere smentito, ma ci sono dei brani bellissimi”.

Niente vallette, lo smoking e le canzoni che hanno fatto piangere De Martino

Per il suo debutto all’Ariston, Stefano De Martino sembra intenzionato a superare la tradizionale distinzione tra vallette, ospiti e co-conduttori. L’idea è quella di individuare prima le personalità da coinvolgere e successivamente definire il ruolo più adatto a ciascuna.

Una certezza riguarda invece il look: tra giacca e cravatta e smoking, il conduttore ha scelto quest’ultimo. A emergere dall’intervista è stato soprattutto l’entusiasmo per le canzoni selezionate, che De Martino ascolta continuamente sul cellulare.

“Sono mesi che piango, ballo, rido su canzoni che spero diventeranno presto la vostra colonna sonora. Mi piace il cast che ha preso forma”, ha confidato l’ex marito di Belen Rodriguez.

Il direttore artistico ha inoltre confessato di avere difficoltà a immaginare chi potrebbe vincere: “Faccio fatica a immaginare chi vincerà e sono mesi che mi emoziono con questa musica. Mi piace il cast che ha preso forma”.