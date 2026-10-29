Un posto al sole, le anticipazioni del 30 ottobre 2026: i sospetti si concentrano su Greta

Ufficio stampa Rai Greta, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 30 ottobre.

Nella puntata precedente del 29 ottobre 2026

Nella puntata di giovedì 29 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Damiano e la PM Cimmino continuano a indagare su Mori. Scala, deciso a portare la vicenda all’attenzione del pubblico, non sembra intenzionato a fare sconti a nessuno. Roberto, però, continua a credere a Greta. Dopo la loro discussione, Rossella e Nunzio faticano a rompere il ghiaccio. Per Gianluca si avvicina il giorno delle dimissioni, mentre Mariella è sempre più gelosa della sintonia tra Guido e Rosa.

Anticipazione della puntata del 30 ottobre 2026

Le indagini sull’aggressione proseguono e i sospetti si concentrano sempre di più su Greta. Marina, intanto, è assalita da un terribile senso di colpa. Di ritorno dalla Sicilia, Renato porta una notizia che avrà conseguenze negative per Silvia e Michele. Uno strappo muscolare offrirà a Nunzio e Rossella l’occasione per chiarirsi e poi prendere importanti decisioni per il futuro.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026.