Un posto al sole, le anticipazioni del 29 ottobre 2026: Roberto preoccupa

Ufficio stampa Rai Roberto e Greta, Un posto al sole

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle loro storie. Ecco le anticipazioni di giovedì 29 ottobre.

Nella puntata precedente del 28 ottobre 2026

Nella puntata di martedì 28 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Marina continua a nascondere il proprio coinvolgimento nella vicenda. La PM Cimmino, titolare delle indagini, mette insieme gli elementi forniti da Damiano, ma sembra concentrare la propria attenzione nella direzione sbagliata. Intanto, Scala, incurante delle possibili remore di Roberto, è intenzionato a dare ampio spazio in radio alla vicenda Mori e alla sua passata relazione con Greta. Con disappunto di Mariella, che si sente esclusa, Rosa scopre di avere una sorprendente passione in comune con Guido.

Anticipazione della puntata del 29 ottobre 2026

Damiano e la PM Cimmino continuano a indagare su Mori. Scala, deciso a portare la vicenda all’attenzione del pubblico, non sembra intenzionato a fare sconti a nessuno. Roberto, però, continua a credere a Greta. Dopo la loro discussione, Rossella e Nunzio faticano a rompere il ghiaccio. Per Gianluca si avvicina il giorno delle dimissioni, mentre Mariella è sempre più gelosa della sintonia tra Guido e Rosa.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre 2026.