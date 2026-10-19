Un posto al sole, le anticipazioni del 20 ottobre 2026: la decisione di Manuela

Manuela è tormentata dai dubbi su Maurizio e prende una decisione molto importante: trama di "Un posto al sole" del 20 ottobre

Ufficio stampa Rai Manuela, Un posto al sole

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 20 ottobre.

Nella puntata precedente del 19 ottobre 2026

Lunedì 19 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Manuela ha dovuto capire se se la sentisse di affrontare il padre e di ascoltare la sua verità su quanto accaduto molti anni prima tra lui e sua madre. Una scoperta casuale ha fatto nascere dei sospetti in Diego, spingendolo a un delicato confronto con Ida, dalle possibili conseguenze dirompenti. Di ritorno da Londra, Marina ha dovuto fare i conti con la gelosia nei confronti di Greta e con il ricatto di Stefano Mori, deciso a farle pagare a caro prezzo il proprio silenzio.

Anticipazione della puntata del 20 ottobre 2026

Micaela e Samuel tornano dalla vacanza, mentre Manuela, tormentata dai dubbi su Maurizio, prenderà una decisione molto importante. Amareggiato e triste dopo un sofferto confronto con Ida, Diego dovrà prendere atto che le cose sono cambiate, forse irrimediabilmente. Le celebrazioni per i trent’anni di messa in onda di Saudade do Sol entusiasmeranno Guido, che non intende perdersi i festeggiamenti.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2026.