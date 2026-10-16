Un posto al sole, le anticipazioni del 19 ottobre 2026: Marina paga a caro prezzo il silenzio

Ufficio stampa Rai Marina, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì con Un posto al sole, la storica soap ambientata a Napoli che accompagna il pubblico dal 1996. Nella settimana in cui la serie celebra i trent’anni dalla prima puntata, ecco le anticipazioni di lunedì 19 ottobre.

Nella puntata precedente del 16 ottobre 2026

Nella puntata di venerdì 16 ottobre, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Mentre è indecisa sul suo futuro in radio e nota che Lorenza, con il pretesto dei video promozionali, si prende sempre più spazio al Vulcano, Manuela riceve una telefonata destinata a sconvolgere la sua giornata, provocandole un profondo turbamento. Clara si trova di fronte a una nuova pressione familiare quando Alberto le formula una richiesta che coinvolge direttamente Federico. Intanto Giulia, dispiaciuta per l’imminente trasferimento di Nunzio e Rossella nel seminterrato, inizia a elaborare una soluzione capace di venire incontro alle esigenze di tutti.

Anticipazione della puntata del 19 ottobre 2026

Manuela dovrà capire se se la sentirà di affrontare il padre e di ascoltare la sua verità su quanto accaduto molti anni prima tra lui e sua madre. Una scoperta casuale farà nascere dei sospetti in Diego, spingendolo a un delicato confronto con Ida, che potrebbe avere conseguenze dirompenti. Di ritorno da Londra, Marina dovrà fare i conti con la gelosia nei confronti di Greta e con il ricatto di Stefano Mori, deciso a farle pagare a caro prezzo il proprio silenzio.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2026.