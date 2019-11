Monica Vitti, un mito per immagini

Monica Vitti è sposata con il fotografo e regista Roberto Russo. I due convolarono a nozze in gran segreto con una cerimonia civile in Campidoglio a Roma il 28 settembre 2000 dopo 27 anni di fidanzamento. Testimoni di nozze furono una coppia di amici, i galleristi Cristina e Tony Porcella. Per mantenere il più stretto riserbo non vollero nemmeno il fotografo. Nel 2017 hanno festeggiato il 17esimo anniversario, anche se l'attrice soffre di una malattia simile all'Alzheimer.