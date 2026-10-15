Un posto al sole, le anticipazioni del 16 ottobre 2026: la telefonata sconvolge Manuela

Manuela riceve una telefonata che la sconvolge e Clara è sottopressione: trama di "Un posto al sole" del 16 ottobre

Ufficio stampa Rai Manuela con Marica e Serena, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 16 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 15 ottobre 2026

Giovedì 15 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Pronto a scontare la sua pena, Eduardo chiede a Clara di fargli un ultimo regalo, lasciando in sospeso il mistero su cosa desideri davvero. Manuela tiene al suo lavoro in radio, ma non riesce a farsi piacere il nuovo direttore, e la convivenza professionale si preannuncia tutt’altro che agevole. Complice l’assenza di Marina, Roberto è sempre più vicino a Greta. Per Rossella e Nunzio si avvicina il momento di tornare a casa: lasciare la terrazza, però, non è mai semplice per nessuno.

Anticipazione della puntata del 16 ottobre 2026

Mentre è indecisa sul suo futuro in radio e nota che Lorenza, con il pretesto dei video promozionali, si prende sempre più spazio al Vulcano, Manuela riceve una telefonata destinata a sconvolgere la sua giornata, provocandole un profondo turbamento. Clara si trova di fronte a una nuova pressione familiare quando Alberto le formula una richiesta che coinvolge direttamente Federico. Intanto Giulia, dispiaciuta per l’imminente trasferimento di Nunzio e Rossella nel seminterrato, inizia a elaborare una soluzione capace di venire incontro alle esigenze di tutti.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 12 ottobre al 16 ottobre 2026.