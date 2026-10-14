Un posto al sole, le anticipazioni del 15 ottobre 2026: l’ultima richiesta di Eduardo

Ufficio stampa Rai Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie realizzate da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 15 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 14 ottobre 2026

Nella puntata di mercoledì 14 ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Scala ha iniziato a far valere il proprio ruolo di direttore in radio. Roberto, approfittando della partenza di Marina per Londra e della necessità di accelerare il trasferimento di Cristina a Salerno, ha trascorso un bel pomeriggio con Greta, una complicità che non è passata inosservata. Anna non riesce ancora a liberarsi dei sensi di colpa. Intanto, alla ricerca di una nuova collaboratrice domestica, Serena e Filippo si sono rivolti a Rosa, ma lavorare in quella casa non si è rivelato semplice.

Anticipazione della puntata del 15 ottobre 2026

Pronto a scontare la sua pena, Eduardo chiede a Clara di fargli un ultimo regalo, lasciando in sospeso il mistero su cosa desideri davvero. Manuela tiene al suo lavoro in radio, ma non riesce a farsi piacere il nuovo direttore, e la convivenza professionale si preannuncia tutt’altro che agevole. Complice l’assenza di Marina, Roberto è sempre più vicino a Greta. Per Rossella e Nunzio si avvicina il momento di tornare a casa: lasciare la terrazza, però, non è mai semplice per nessuno.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 12 ottobre al 16 ottobre 2026.