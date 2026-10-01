Un posto al sole, le anticipazioni del 2 ottobre 2026: tragico epilogo per Eduardo e Damiano

La delirante e folle iniziativa di Grillo è destinata a un tragico epilogo: trama di "Un posto al sole" del 2 ottobre

Ufficio stampa Rai Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 2 ottobre 2026.

Nella puntata precedente dell’1 ottobre 2026

Nella puntata di giovedì primo ottobre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Accecato dalla sua sete di vendetta, Grillo continua il suo personalissimo processo contro Eduardo e Damiano, con la resa dei conti che appare drammaticamente vicina. Nel frattempo Michele continua a patire la presenza e il comportamento di Scala. Marina è sotto ricatto di Mori, mentre Roberto si impegna a cercare una soluzione per Cristina.

Anticipazione della puntata del 2 ottobre 2026

Dopo il colpo di pistola esploso nello scantinato, Rosa e Clara, ignare di quanto stia davvero accadendo, restano in trepidante attesa di notizie su Damiano ed Eduardo. Nel frattempo, la folle e delirante iniziativa di Grillo, deciso a farsi giustizia da solo, è destinata a sfociare in un epilogo tragico e inaspettato.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre 2026.