Un posto al sole, le anticipazioni del 9 novembre 2026: Marina trema

Ufficio stampa Rai Marina e Roberto, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 9 novembre.

Nella puntata precedente del 6 novembre 2026

Dopo aver fatto capire a Scala che non gli conviene mettersi contro di lui, Roberto, convinto dell’innocenza di Greta, continua a credere che il misterioso finanziatore di Mori sia coinvolto nella vicenda. Ignari della difficile situazione che riguarda Michele e Silvia, Nunzio e Rossella sono sempre più concentrati sul progetto della nuova casa. Manuela sembra non aver ancora metabolizzato l’idea di non lavorare più in radio, mentre Micaela è pronta a condurre la sua nuova trasmissione.

Anticipazione della puntata del 9 novembre 2026

Marina teme che gli inquirenti, spronati da Roberto, possano risalire al suo patto segreto con Mori e arrivare a sospettare di lei. Intanto Ferri cerca di aiutare Cristina e Greta, ma la Fournier riceve una brutta notizia sul lavoro e, sempre più esasperata dalla pressione mediatica, prende una decisione improvvisa e controproducente. Il ritorno di Gianluca porta un po’ di buonumore a Palazzo, ma la scelta di Renato di mettere in vendita l’appartamento in cui vivono Silvia e Michele provoca tensioni e malcontento.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026.